Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния

Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
12:08 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Март богат на магнитные всплески разной силы в течение всего месяца.

Когда ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности в марте 2019 года? Читайте прогноз геомагнитных колебаний в нашей статье.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь на март 2019 года

Незначительные магнитные колебания возможны 2, 8, 12, 13, 18, 20, 26 и 29 марта .

Кроме того, достаточно серьезные магнитные бури ожидаются 1, 19, 27 и 28 марта .

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Усталость, Магнитные бури, Март, Метеозависимость, Даты, 2019, Март 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
02 Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 На сайте президента зарегистрирована петиция о переименовании Донецкой области
04 Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
05 Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
Украинцы назвали возможного победителя на выборах 2019
Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
Пенсии больше всего увеличатся у доярок и санитарок
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь