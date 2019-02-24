Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния

Новости шоу бизнеса: Март богат на магнитные всплески разной силы в течение всего месяца.

Когда ожидаются серьезные магнитные бури и всплески солнечной активности в марте 2019 года? Читайте прогноз геомагнитных колебаний в нашей статье.

Зная эту информацию, метеозависимые люди смогут в какой-то мере обезопасить себя от негативного воздействия солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь на март 2019 года

Незначительные магнитные колебания возможны 2, 8, 12, 13, 18, 20, 26 и 29 марта .

Кроме того, достаточно серьезные магнитные бури ожидаются 1, 19, 27 и 28 марта .

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение. Тем более люди, зависимые от перепадов космической погоды, более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, медики рекомендуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние перемещения и поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.