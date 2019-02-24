Ученые рассказали о полезных свойствах фаст-фуда

По данным специалистов, так называемая "быстрая еда", которую обычно считают крайне вредной для организма, способна приносить пользу для мозговой активности.
Эксперты провели масштабный эксперимент, который продолжался в течение 10 лет. В опытах приняли участие около полутора тысяч человек.
Выяснилось, что некоторые продукты, продающиеся в сетевых ресторанах быстрого питания, благотворно действуют на работу головного мозга. К примеру, блюда, при приготовлении которых были использованы куриные яйца, содержат в себе большую долю витамина B4.
За счет этого существенно усиливается стимуляция мыслительной деятельности и развивается способность логически мыслить.