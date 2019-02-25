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Стало известно, какие овощи продлевают жизнь

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Стало известно, какие овощи продлевают жизнь
10:12 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Названы овощи, которые особенно эффективно увеличивать продолжительность жизни.

Американские ученые заявили о том, что регулярное употребление трех порций овощей повышают шанс на долголетие.

В частности, по словам научных специалистов, вероятность долголетия растет при регулярном употреблении моркови. В ее состав входят вещества, значительно укрепляющих иммунную систему - витамины С, PP, E, а также магний и цинк Кроме того морковь является источником бега-каротина, обеспечивающего синтез сильнейшего антиоксиданта, витамина А. Эксперты рекомендуют употреблять морковь в сочетании с жирами.

Тем, кто хочет стать долгожителем, следует обратить внимание и на другой овощ - брокколи. За счет высокого содержания кальция и калия брокколи помогает сделать кости скелета более крепкими, а, кроме того, калий необходим для поддержания здоровья сердца и сосудов.

Много калия содержат в себе и помидоры – их употребление нормализует артериальное давление, защищает от появления сердечных заболеваний.

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Помимо этого, долголетию способствует употребление болгарского перца - лидера по концентрации витамина С. Также специалисты советуют для продления жизни употреблять баклажаны, свеклу и кабачки. Баклажаны эффективно очищают кровеносные сосуды и кровь от "плохого" холестерина в крови, кабачки насыщают организм не только витамином С, но и мощным антиоксидантом лютеином, а свекла содержит йод, который помогает бороться с атеросклерозом и улучшает общее самочувствие.

Еще один овощ, помогающий прожить дольше, - это капуста. В капусте присутствует вещество дииндолилметан, защищающее от радиации.

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Здоровье, Продолжительность жизни, Морковь, Советы медиков.
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