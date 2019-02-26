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Вторник, 26.02.2019
Топ-7 продуктов для эффективного оттока желчи (Фото)
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Топ-7 продуктов для эффективного оттока желчи (Фото)

Желчь - вещество, вырабатываемое в организме человека постоянно. Она выводит лишний холестерин из организма, оказывает антимикробное воздействие на желудок и кишечник, не давая размножаться бактериям брожения и гниения. Нарушения в процессе оттока желчи могут быть вызваны несбалансированным питанием, когда в рационе преобладают животные жиры. Нарушения работы желчного пузыря могут привести к образованию камней. В этом случае без консультации специалистов не обойтись. Но сам отток желчи можно "регулировать", благодаря введению в свой рацион желчегонных продуктов и напитков.
polza-vred.su
Фото: pixabay.com
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Питание, Здоровье, Продукты, Польза, Сбалансированное питание, Желчь.
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