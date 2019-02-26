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Названы продукты для хорошей профилактики тромбоза

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Названы продукты для хорошей профилактики тромбоза
13:59 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты назвали продукты, которые эффективно помогают предотвратить возникновение тромбов.

Образование тромбов опасно для здоровья и жизни человека – эти пристеночные и закупоривающие образования могут стать причиной сердечного приступа в виде инфаркта с летальным исходом, предостерегают врачи. 

Одним из лучших продуктов для профилактики тромбообразования является лимон, подсказывают эксперты. Употребление лимонов, их сока укрепляет стенки сосудов, а также улучшает показатели вязкости крови. Помните, чем кровь гуще, тем выше риск образования тромбов в местах повреждения сосудов.

Также полезен авокадо. Многочисленные исследования показали, что авокадо уменьшает количество плохого холестерина в крови и увеличивает количество хорошего, который помогает сохранять сосуды чистыми.

Обязательно ешьте кокосовое масло! Его регулярное употребление уменьшает количество бляшек в артериях, а высокая концентрация триглицеридов в лауриновой кислоте улучшает свертываемость крови и выполняет функцию антиоксидантов, предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, для защиты от тромбоза прекрасно подходит киви. Этот фрукт содержит в 4 раза больше чем лимон витамина C, крайне благоприятно действующего на состояние тканей и проводимость сосудов.

Одним из лучших способов очистить сосуды является употребление орехов - сырых, не обжаренных и не соленых. Ежедневная горсть съедаемых орехов нормализует давление и помогает сосудам оставаться чистыми долгое время.

Обратите внимание на куркуму! Куркумин обладает мощным противовоспалительным действием, уменьшающим воспаление и повреждение стенок сосудов, которые, собственно, являются основными причинами бляшек и тромбов.

Названы продукты, которые нельзя употреблять при простуде

Трудно переоценить пользу для сосудов яблок. В состав этих фруктов есть рутин – вещество, способное поддерживать прочность стенок сосудов, а также блокировать потенциально опасные ферменты, активирующие процессы налипания бляшек и возникновения тромбов в сосудах. Учеными были испытаны около 500 веществ, но именно рутин оказался наиболее эффективно предотвращающим образование сгустков крови.

Также рутин содержится в луке, апельсинах, черном и зеленом чае.

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Здоровье, Заболевание, Кровь, Тромбоз, Советы медиков, Профилактика тромбоза.
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