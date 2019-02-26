Стало известно, как можно ускорить метаболизм

Новости шоу бизнеса: Чтобы похудеть, нужно ускорить метаболизм - процесс обмена веществ в организме.

Зачастую именно метаболизм играет ключевую роль в комплекции тела: человек с быстрым обменом веществ, как правило, стройнее.

Как ускорить метаболизм, если нет времени на посещение спортзала, а похудеть к весне очень хочется? Научные специалисты дали несколько рекомендаций на этот счет, которые по силам даже очень ленивым.

Прыжки. По утрам после пробуждения полезно попрыгать. 5 минут прыжков на месте заставят лимфу циркулировать по организму быстрее, в результате активизируется его очищение от токсинов и ускорится метаболизм.

Два вареных яйца. Куриные яйца богаты белком, который улучшает состояние мышечной массы, за счет которой уменьшается количество жировой ткани. Съедать ежедневно по два вареных куриных яйца – отличный "ленивый" способ подстегнуть метаболизм.

Темный шоколад. Замените сладости в рационе на темный или черный шоколад (от 70%). Ученые выяснили: если регулярно съедать по 40 граммов шоколада с повышенным содержанием какао, это улучшит чувствительность клеток к инсулину и побудит организм активнее перерабатывать пищу в энергию, а не в жир, - так метаболизм получит ускорение.

Холодная вода. Еще один "ленивый способ активизировать обмен веществ – выпивать ежедневно пол-литра прохладной воды. Жидкость не только наполнит желудок но и заставит организм потратить лишние калории на согревание. Привычка пить холодную воду может увеличить скорость метаболизма на 30%.

Перекус перед сном. Идеальный "ленивый" способ стать стройнее. Исследование ученых из Университета Флориды показало, что легкий белковый перекус перед сном способен улучшить ночной обмен веществ, активизировать переработку жиров.

Нормальный сон. Чтобы обмен веществ не замедлялся, важно регулярно высыпаться. По словам ученых, нормальный сон без хронического недосыпа не менее важен для сжигания жиров, чем регулярные тренировки и сбалансированный рацион.