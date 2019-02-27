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Названо новое полезное свойство грецкого ореха

Названо новое полезное свойство грецкого ореха
09:28 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Специалисты отметили, что грецкие орехи нужно есть обязательно – такая привычка защищает от болезней сердца, рака и старческого слабоумия.

Ученые из Университета Луизианы (США) установили, что ежедневное употребление грецких орехов даже в небольшом количестве увеличивает уровень противовоспалительных бактерий в кишечнике, тем самым укрепляя здоровье в целом. 

По словам исследователей, грецким орехам нет равных в содержании жирных кислот Омега-3: в таких орехах их содержится 2,5 г на одну унцию (28 г). Также в них очень много белка и пищевых волокон. Ученые ставили опыт на крысах, и он показал, что грецкие орехи влияют на организм как пребиотики, стимулируя рост полезных бактерий, оздоровляющих пищеварительную систему.

"Орехи увеличивают разнообразие бактерий в кишечнике. Даже небольшое их количество повышает уровень противовоспалительных бактерий. Наша кишечная флора связана со многими аспектами здоровья, включая старение, артрит, депрессии, злокачественные опухоли и болезни сердца", - заявили авторы проекта.

Польза орехов для человеческого организма

Согласно их заключению, горстку грецкий орехов нужно есть ежедневно. 14 грецких орехов в день улучшают здоровье пищеварительной системы, уменьшает риск развития сосудистых болезней, рака и деменции. Этот эффект ученые связывают именно со способностью орехов стимулировать рост дружественных бактерий в кишечнике. Впрочем, ученые отмечают и то, что необходимо большее количество клинических исследований для понимания упомянутых выше оздоровительных эффектов от поедания грецких орехов.

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Здоровье, Грецкие орехи, Свойства грецкого ореха, Советы медиков.
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