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Среда, 27.02.2019
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Названы лучшие четыре эффективных способа борьбы с высоким давлением

Названы лучшие четыре эффективных способа борьбы с высоким давлением
11:30 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Медики назвали натуральные способы борьбы с высоким давлением.

Если вы имеете повышенное артериальное давление, которое еще не превратилось в запущенную гипертонию, можно попробовать воздействовать на него некоторыми альтернативными методами помимо таблеток. И вот наиболее эффективные из них.

Пробиотики. Они содержат определенные "хорошие" бактерии, которые обеспечивают здоровье пищеварительной системы, а также укрепляют иммунитет. Дополнительно к этому, "хорошие" бактерии повышают липидный профиль, резистентность к инсулину и функционал фермента ренина, который поддерживает нормальное артериальное давление.

Медитации. Если вы страдаете от гипертонии в начальной стадии, то, вероятно, испытываете множество стресса. Различные исследования показывали, что практики управление стрессом могут существенно снизить давление. Одними из лучших практик считают медитацию наряду с йогой, которые позволяют с помощью определенных упражнений контролировать дыхание.

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Физические нагрузки. Походы в спортзал приносят многочисленные преимущества для здоровья, включая укрепление иммунной системы и улучшение самочувствия в целом. Если вы страдаете от гипертонии, лучше регулярно заниматься спортом, но под контролем врача и личного тренера, который убедится в том, что вы не выполняете неправильные упражнения.

Натуральные растения. Несколько фруктов и овощей имеют мощное противогипертоническое воздействие. К примеру, к ним относят женьшень, который используется для лечения гипертонии веками. Неплохо с этим справляется и зелёный чай.

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Здоровье, Давление, Высокое давление, Советы медиков, Как бороться с высоким давлением.
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