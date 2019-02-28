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Стало известно, кому полезно плотно завтракать

Стало известно, кому полезно плотно завтракать
11:00 Сегодня Телеграф 24apteka Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Выяснилось, что обильные завтраки способствуют улучшению важных параметров в состоянии организма у людей, страдающих данными нарушениями.

Ученые из Университета Тель-Авива обнаружили, что употребление высококалорийных блюд на завтрак идет на пользу пациентам, имеющим в анамнезе сахарный диабет II типа и ожирение. 

Согласно заключению авторов нового исследования, насыщенные и плотные завтраки помогают добиться снижения лишнего веса, уменьшения потребности в инсулине, а также делает менее выраженными симптомы диабета. Это, в частности, показали эксперименты с участием женщин и мужчин.

Все испытуемые имели выраженное ожирение и были больны диабетом II типа, требовавшим применения инсулина. Добровольцев разделили на группы, которые потребляли одинаковое количество калорий в течение дня, но при этом различались объемом калорий, съедаемых за один прием пищи.

В итоге наиболее интенсивный оздоровительный эффект, связанный с питанием, был зафиксирован у тех людей, которые поглощали самое большое количество калорий за день во время завтрака. Обед у них был более умеренным по калорийности, а ужин - самым "легким".

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Благодаря такой системе питания добровольцы за 3 месяца похудели в среднем на 5 кг. Их оппоненты – только на 1,4 кг. Также трехразовое питание с обильным завтраком позволило диабетикам добиться значительного снижения уровня глюкозы в крови и тем самым сократить свою потребность в инсулине.

"Плотный завтрак позволяет эффективней терять вес, снижать чувство голода в течение дня и в целом контролировать состояние больного сахарным диабетом II типа", - резюмировали ученые.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Завтраки, Советы медиков.
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