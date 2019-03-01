Медики назвали 6 правил питания для профилактики онкологии

Новости шоу бизнеса: Названы основные правила питания для защиты от рака.

Специалисты Международного фонда исследования рака заявляют, что риск возникновения рака можно существенно, следуя некоторым правилам питания.

Правило 1: каждый день есть растительную пищу. Фрукты, овощи, бобовые, а также цельнозерновые культуры – это источник витаминов и антиоксиданты, которые защищают и клетки организма от возможных мутаций. Кроме того, такая пища из-за высокого содержания клетчатки не позволяет набирать лишний вес, который сам по себе является фактором увеличения риска рака.

Правило 2: контролировать потребление фастфуда. Понятие «фастфуд» включает любую готовую пищу и полуфабрикаты. Данные продукты отличаются высоким содержанием сахара, нездоровых жиров и доказано вредных трансжиров. Избыток этих компонентов в питании провоцирует развитие в организме процессов, ведущих к сбою клеточного обмена.

Правило 3: красное мясо - не больше 500 г в неделю. Натуральное мясо, будучи в целом полезным и необходимым здоровью, при жарке и запекании становится источником нитрозаминов и полициклических ароматических углеводородов, способных провоцировать возникновение рака. Ветчина, бекон и колбасные изделия повышают риск колоректального рака на 18% при употреблении всего 50 г в день.

Правило 4: отказаться от сладкой газировки. В этом виде напитков присутствует зашкаливающее количество сахара и очень много калорий. По данным научных исследования, регулярное питье газировки коррелирует с повышенным риском рака пищевода, прямой кишки, молочных желез, слизистой матки и почек.

Правило 5: не злоупотреблять алкоголем. Попадая в организм, спиртное окисляется, что позволяет активизироваться свободным радикалам – это соединения, которые повышают риск клеточных повреждений и усиливают склонность к раку полости рта, гортани, глотки, пищевода, прямой кишки и печени.

Правило 6: не принимать самостоятельно БАДы. Добавки в виде аптечных таблеток и капсул содержат высокую концентрацию витаминов и микроэлементов. В отличие от растительных продуктов это неестественная форма нутриентов, поэтому при их усвоении могут возникать самые непредвиденные последствия. Для защиты от рака, тем более самостоятельно, без консультации с врачом, принимать пищевые добавки может быть просто опасно.