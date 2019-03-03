Скачать
Воскресенье, 03.03.2019
В Черновицкой области подрались двое священников
В Черновицкой области подрались двое священников
В Николаеве вручили подозрения фигурантам "маргаринового скандала"
В Николаеве вручили подозрения фигурантам "маргаринового скандала"
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы
Украинец Руденко не смог завоевать титул чемпиона Европы
Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)
Замечательные французские фильмы, которые вы скорее всего пропустили (Фото)

Ученые нашли способ, как нормализовать давления

Ученые нашли способ, как нормализовать давления
05:37 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Ученые советуют часто проводить время на свежем воздухе.

Ученые из Университета Западной Австралии провели исследования, позволившие сделать выводы, что утренние 30-минутные способно успешно заменить таблетки от гипертензии.

Исследователи наблюдали за 67 пожилыми людьми. Результаты научной работы показали, что всего 30 минут умеренной ходьбы утром помогли уменьшить их показания артериального давления для остальной части дня

«Как для мужчин, так и для женщин величина снижения среднего систолического артериального давления после физических упражнений и перерывов в сидении приблизилась к тому, что можно было бы ожидать от антигипертензивных препаратов в этой популяции, чтобы уменьшить риск смерти от сердечных заболеваний и инсульта», - отметил ведущий автор научной работы Майкл Уилер.

Представители Британского Фонда Сердца добавили, что 30 минут утренней тренировки хороши и для психического здоровья. Раннее исследование показало, что такой же период времени интенсивной тренировки вечером не влияет на сон, но может помочь уменьшить чувство голода.

Ученые из Университета Чарльза Стерта в Австралии привлекли к эксперименту 11 мужчин среднего возраста для прохождения трех тестов. Необходимо было сравнить влияние упражнений, выполненных утром, днем и вечером, на сон и аппетит. Как выяснилось, на сон не было оказано никакого влияния ни в одном случае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Давление, Прогулка, Свежий воздух, Прогулки на свежем воздухе, Как нормализовать давления, Как улучшить давление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Командующий ВМС ВСУ рассказал о целях РФ в Черноморском регионе
02 Генерал США: Я не вижу, чтобы украинские чиновники были реально озабочены войной
03 Слава Каминская в эффектном бикини прогулялась по пляжу
04 Шахтер обыграл Черноморец с помощью пенальти (Видео)
05 Катя Осадчая поразила красотой без макияжа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли
Порошенко: Мы никогда не отдадим свои земли
Весна в Украине стартовала с похолодания: когда ждать потепления
С воскресенья в Украине потеплеет
Цена выбора: Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Во сколько Украине обойдется печать бюллетеней
Врачи объяснили, почему женщинам нельзя работать слишком долго
Врачи объяснили, почему женщинам нельзя работать слишком долго
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь