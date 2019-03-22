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Самые полезные напитки для гипертоников

Самые полезные напитки для гипертоников
14:53 Пт, 22 Март 2019 Телеграф по материалам сайта enovosty.com YouTube

Новости шоу бизнеса: Полезные напитки, которые обойдутся недорого, но принесут массу пользы здоровью и помогут справиться с непослушным давлением.

В Сети популярности набирает список из пяти самых полезных напитков, ингредиенты для которых доступны каждому.

Первое место занимает ананас. Найти этот фрукт в хорошем качестве не составит труда. А сок, выжатый из этого экзотического продукта, богат на аскорбиновую кислоту и калий. Это прекрасный заменитель привычного аспирина, но при этом абсолютно не вреден человеку. Людям с проблемами сердечно-сосудистой системы следует регулярно употреблять этот сок потому, как он предупреждает возникновение тромбов. Пить напиток из ананаса нужно тем, у кого наблюдается повышенное давление, склонность к инсультам, наблюдаются признаки атеросклероза.

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"Серебро" получила свекла. Именно этот продукт в виде сока полезен для тех, у кого проблемы с сердцем. Свекольный напиток улучшает кровообращение, азотная кислота, присутствующая в составе овоща, помогает расширить сосуды и снизить давление.

На третьем месте оказался чай из лепестков каркаде. Он также, как и его "соседи" по списку, снижает давление. А все благодаря наличию в своем составе антоцианов. Они не только стабилизируют показатели давления, но и укрепляют стенки сосудов. Витамин С, антиоксиданты и жирные органические кислоты, содержащиеся в напитке из цветка, не дают образовываться холестериновым бляшкам.

За красочным каркаде следует зеленый чай. Американские медики признали его полезные свойства и настаивают употреблять 2-3 чашки этого напитка каждый день. Это поможет при высоком артериальном давлении. И если не поленится и включить в рацион зеленый чай, риск развития проблем с сосудистой системой снизится вдвое.

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Завершает этот список вода с лимоном. В таком составе она не только утолит жажду, но и поможет в борьбе с гипертонией. Необходимость употребления воды обуславливается ее способностью поддерживать сосуды в норме. Обезвоживание организма ведет к ухудшению кровотока и увеличению нагрузки на сердце. Чтобы предупредить это, каждому человеку необходимо выпивать в среднем около 1,5 литров води в сутки.

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Все по теме:

Вода, Сердце, Здоровье, Свекла, Напитки, Чай, Давление, Сок, Каркаде, Сосуды, Ананас.
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