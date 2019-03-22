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Ученые доказали: неправильные калории вредят здоровью

Ученые доказали: неправильные калории вредят здоровью
15:30 Пт, 22 Март 2019 Телеграф по материалам сайта medicalxpress.com YouTube

Новости шоу бизнеса: В новом исследовании американских ученых подтверждается вред неправильного питания, в результате чего страдает иммунная система.

Оказывается, не всякие калории бывают лишними. На одном из американских сайтов о здоровье были опубликованы результаты недавнего исследования ученых. Согласно научной работе, не каждое ограничение в пище способствует правильной работе иммунной системы.

Оказывается, существует определенны белок р38, который регулирует определенный генетический путь. Если р38 неактивен, то никакое снижение калорий не поможет стать стройнее и укрепить свое здоровье. В активном состоянии он способен запустить генетические пути и подавить до оптимального уровня воспалительные процессы. Такая реакция сработала благодаря действию именно питательных веществ, а не бактерий.

Отсыпание на выходных может сделать вас стройнее

Результаты исследований показали связь между уровнем метаболизма человека и работы его иммунной системой. Попросту говоря, не диета поможет избавить от проблем со здоровьем. Нужно ориентироваться на возможность организма к "переработке" продуктов, их усвоению. И улучшать уровень метаболизма. Только так можно будет добиться не только стройной фигуры, но и продлить здоровую жизнь.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Иммунитет, Белок, Калории, Иммунная система.
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