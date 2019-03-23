Эти продукты - наши верные помощники в борьбе с лишним весом

Как известно, чтобы выглядеть на все сто, прежде всего необходимо распрощаться с лишними килограммами. Огромное количество всевозможных диет предлагают нам способы борьбы с избыточным весом, требующие недюжинной силы воли и грозящие опустошением кредитной карточки и кошелька. Существует ли панацея, дарующая стройность без суровых жертвоприношений? К сожалению, знаменитое изречение "красота требует жертв" пока еще никто не отменял, и без достаточной физической нагрузки похудеть безопасно и эффективно не удастся.