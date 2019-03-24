Супрун заявила, что в Украине нет проблемы нехватки врачей

Новости шоу бизнеса: Ульяна Супрун: В Украине хватает врачей.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун уверяет, что в Украине нет проблемы нехватки врачей. Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

"В Украине есть 185 тысяч врачей в реестре. На наше население это на самом деле достаточное количество. Из них 24,5 тысячи уже зарегистрировались как врачи первичного звена в системе eHealth. Со следующего года, когда начнется лицензирование самих врачей, мы будем знать лучше, сколько тех врачей работает, где они работают, какие услуги они предоставляют", - отметила Супрун.

По ее словам, нужно, чтобы больше медицинской помощи предоставлялось на первичном звене, а не было столько специализированной медицины.

"Мы надеемся, что как будут наши новые интерны выходить из медицинских университетов, мы будем их направлять, чтобы большинство из них стали семейными врачами", - отметила Супрун, добавив, что сейчас семейные врачи зарабатывают в два, три, четыре раза больше, чем специализированные врачи. «Ибо изменение в системе финансирования началось на этом уровне. И они довольны. 76% пациентов довольны своими врачами. И у нас есть достаточно врачей на этом уровне, чтобы мы оказывали медицинскую помощь", - сказала руководитель Минздрава.