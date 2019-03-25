Стало известно, на что способны йогурты с пробиотиками

Новости шоу бизнеса: Все больше научных исследований подтверждают значимость здоровья бактериальной флоры для общего здоровья организма.

Ученые установили, что йогурты с пробиотиками помогают бороться с воспалительными процессами, а также гормональными нарушениями и болезнями сосудов и сердца. Данный эффект специалисты связывают со способностью этого продукта повышает концентрацию в кишечнике бифидобактерий.

В рамках исследования 150 человек без заболеваний органов пищеварения на протяжении месяца съедали по утрам и вечерам 125 граммов йогурта с пробиотиками. Дальнейшее изучение состава кишечной микрофлоры показало, что в результате употребления йогуртов с пробиотиками в организме людей увеличилось содержание потенциально полезных бактерий – их концентрация увеличилась в среднем в полтора раза.

Бактерии положительно влияли на процесс усвоения организмом лактозы, а также стимулировали выработку в нем витаминов и аминокислот.

Ученые констатировали, что позитивное изменение в микробиоме отмечалось даже у тех людей чьи показатели содержания бифидобактерий не достигли средних значений. Одновременно с этим они отметили важность регулярного, а не эпизодического употребления йогуртов.

Здоровье сердечно-сосудистой системы может улучшаться или ухудшаться в зависимости от изменений микробиома кишечника. Также в тесной связи с содержанием и разнообразием кишечных бактерий осуществляются иммунные функции организма и контроль над воспалением.

"Анализируя базовое состояние микрофлоры кишечника, можно прогнозировать, как именно организм человека будет реагировать на диету, в которую включены йогурты с пробиотиками", — поделились мнением авторы работы.