Медики: "Соевое масло может навредить кишечнику"

Новости шоу бизнеса: Согласно исследованиям ученых, высокое потребление соевого масла способствует развитию воспалительных реакций в организме.

Говорят, соевое масло полезно для здоровья. В течение многих лет оно было одним из самых популярных жиров.

Кокрановское международное объединение независимых ученых в ходе проведения исследований подтвердило, что соевое масло полезно для здоровья, потому что снижает потребление насыщенных жиров, содержащихся, например, в молоке, сыре и мясе.

Участников специального исследования распределили на две группы. Люди в одной группе сократили количество насыщенных жиров в рационе и заменили их ненасыщенными, в основном растительными, маслами. Другая группа продолжала питаться, как обычно.

Результат исследования: у тех, кто снизил или в значительной степени заменил насыщенные жирные кислоты ненасыщенными, немного снизился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Научные сотрудники считают, важную роль сыграли роль полиненасыщенные жирные кислоты - омега-3 и омега-6 - которых много в соевом масле.

Изменения в кишечнике

Китайские исследователи (университет Циндао) обнародовали результаты рандомизированного контролируемого исследования, в ходе которого изучалось влияние высокого потребления соевого масла на состав кишечных бактерий.

Результаты показали: диета с высоким содержанием соевого масла, меняет микробиом уже через шесть месяцев. В то же время уровень липидов в крови и воспалительные процессы в организме увеличиваются.

Рост числа микробов

В группе с повышенным потреблением соевого масла через 6 месяцев снизилось количество полезной микрофлоры кишечника. Возможным объяснением может быть неподходящее соотношение омега-3 и омега-6 жирных кислот. В то время как линолевая и арахидоновая кислоты вызывают воспаление, омега-3 оказывают противовоспалительное действие. Тем не менее, слишком большое количество омега-6 блокирует положительный эффект омега-3 жирных кислот.

Вывод: "Идеального масла не существует - отмечает Ингрид Кифер, эксперт Агентства по здоровью и безопасности пищевых продуктов. - Скорее, разные масла следует использовать попеременно и в умеренных дозах для обеспечения максимально широкого спектра питательных веществ".