Названы полезные для здоровья свойства масла гвоздики

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Человечество с давних пор активно используют эфирное масло гвоздики.

Борьба с зубной болью. Масло гвоздики содержит эвгенол — химический компонент, который активно применяется дантистами для борьбы с зубной болью, болевыми ощущениями в полости рта и язвочками. Полоскание рта раствором с гвоздичным маслом и водой может также избавить от неприятного запаха изо рта.

Борьба с прыщами. Масло гвоздики обладает антибактериальным и противовоспалительным воздействием, что делает его хорошим продуктом для борьбы с бактериями на коже, которые вызывают вспышки угревой сыпи.

Борьба с воспалениями рта и горла. Как уже говорилось выше, у масла гвоздики эффект анестетика, поэтому его можно применять для быстрого облегчения симптомов боли в полости рта и горле. Эффективно масло гвоздики при болезнях десен, но только для симптоматического лечения.

Борьба со стрессом. По своей природе масло гвоздики является афродизиаком, поэтому она приносит облегчение при повышенном уровне стресса. Употребление адекватного количество масла гвоздики освежает мозг и усиливает работу этого органа. Также можно применять это масло для борьбы с бессонницей.