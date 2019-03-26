Скачать
Вторник, 26.03.2019
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Поезда в Украине начнут курсировать по летнему времени
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Четыре облгаза оштрафовали за "космические" платежки на газ
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Спортивный юрист - о деле Мораеса
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета
Стало известно, когда Меган Маркл официально выйдет из декрета

Названы полезные для здоровья свойства масла гвоздики

Названы полезные для здоровья свойства масла гвоздики
11:49 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: picjumbo.com

Новости шоу бизнеса: Медики назвали несколько ярких плюсов для здоровья человека этого продукта.

Человечество с давних пор активно используют эфирное масло гвоздики.

Борьба с зубной болью. Масло гвоздики содержит эвгенол — химический компонент, который активно применяется дантистами для борьбы с зубной болью, болевыми ощущениями в полости рта и язвочками. Полоскание рта раствором с гвоздичным маслом и водой может также избавить от неприятного запаха изо рта.

Борьба с прыщами. Масло гвоздики обладает антибактериальным и противовоспалительным воздействием, что делает его хорошим продуктом для борьбы с бактериями на коже, которые вызывают вспышки угревой сыпи. 

Сок алоэ вера очищает кожу и снижает воспаления

Борьба с воспалениями рта и горла. Как уже говорилось выше, у масла гвоздики эффект анестетика, поэтому его можно применять для быстрого облегчения симптомов боли в полости рта и горле. Эффективно масло гвоздики при болезнях десен, но только для симптоматического лечения.

Борьба со стрессом. По своей природе масло гвоздики является афродизиаком, поэтому она приносит облегчение при повышенном уровне стресса. Употребление адекватного количество масла гвоздики освежает мозг и усиливает работу этого органа. Также можно применять это масло для борьбы с бессонницей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Гвоздика, Советы медиков, Эфирное масло гвоздики, Масло гвоздики.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
02 Гороскоп на сегодня, 26 марта 2019: все знаки Зодиака
03 ПФУ отчитался о выплате пенсий и субсидий в марте
04 Порошенко подаст в суд на канал "1+1"
05 Люксембург 1:2 Украина: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
Курс валют на 26 марта: валюта продолжает дешеветь
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
День Национальной гвардии Украины: кого и от кого она защищает
Зима возвращается: в Украину идет резкое похолодание с дождем и мокрым снегом
Зима возвращается: в Украину идет похолодание со снегом
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Ближайшая родительская суббота Великого поста: дата и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь