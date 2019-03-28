Тест на туберкулез: в США выпустят совершенный продукт

Одна из американских компаний по производству инструментов для различных исследований запускает производство соверешнных на сегодняшний день тестов по определению туберкулеза. С помощью этого продукта также станет возможным получать максимально достоверные данные.
Этот анализ в краткие сроки "расскажет" о наличии возбудителей болезни, устойчивости организма к антибиотикам, рифампицину и изониазиду. Продукт был зарегистрирован в начале 2019 года. Такой инновационный инструмент в борьбе с опасным недугом поможет получить детальную диагностическую информацию.
Во Всемирной организации здравоохранения подтверждают что туберкулез является одним из самых опасных инфекционных недугов в мире. Остановить дальнейшее распространение эпидемии стало целью ООН в плане развития на 2030 год.