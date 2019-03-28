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Тест на туберкулез: в США выпустят совершенный продукт

Тест на туберкулез: в США выпустят совершенный продукт
16:37 Сегодня Телеграф versiya.info

Новости шоу бизнеса: Инновационные тесты на туберкулез помогут определить, болен ли человек через три часа после анализа.

Одна из американских компаний по производству инструментов для различных исследований запускает производство соверешнных на сегодняшний день тестов по определению туберкулеза. С помощью этого продукта также станет возможным получать максимально достоверные данные.

Этот анализ в краткие сроки "расскажет" о наличии возбудителей болезни, устойчивости организма к антибиотикам, рифампицину и изониазиду. Продукт был зарегистрирован в начале 2019 года. Такой инновационный инструмент в борьбе с опасным недугом поможет получить детальную диагностическую информацию.

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Во Всемирной организации здравоохранения подтверждают что туберкулез является одним из самых опасных инфекционных недугов в мире. Остановить дальнейшее распространение эпидемии стало целью ООН в плане развития на 2030 год.

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Все по теме:

Здоровье, ООН, Эпидемия, Туберкулез, Заболевание, Тест, Вирус, Анализ.
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