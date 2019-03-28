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Лечим простатит: симптомы и профилактика

Лечим простатит: симптомы и профилактика
20:48 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Предстательную железу часто называют мужским "вторым сердцем", поскольку она отвечает за большое количество важнейших физиологических функций каждого мужчины.

Как и любой другой орган, она подвержена заболеваниям, и наиболее распространенное из них - это простатит, или воспаление предстательной железы. Это довольно серьезная болезнь, которая вносит как физиологический, так психологический дискомфорт в жизнь представителей сильного пола. Вот почему, чтобы мужское здоровье сохранялось подольше, чрезвычайно важно, чтобы каждый мужчина, достигший половой зрелости, знал о первых симптомах этой болезни, что называется «назубок». Ведь чем раньше начнется лечение, тем больше шансов остановить ее развитие и нежелательные последствия в виде импотенции или бесплодия.

Симптомы простатита

Первые признаки простатита могут появиться даже в раннем возрасте - в 18 лет. Согласно статистическим данным, примерно треть мужчин в возрасте 30 лет уже страдают от этого заболевания, а к 40 годам число имеющих полный букет соответствующей симптоматики вырастает до 40%.

Итак, предстательная железа представляет собой непарный андрогенный орган, который расположен несколько ниже мочевого пузыря. Через простату проходит верхняя часть мочеиспускательного канала, поэтому воспаление одного из органов часто сопровождается симптомами воспаления и в другом. Простатитом как раз и называют воспаление предстательной железы.

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Простатит имеет довольно специфическую симптоматику. Одной из его особенностей является то, что если однажды он появился, то это серьезная причина не затягивать визит к андрологу.

Основной опасностью является то, что воспаление простаты, начинаясь с острой стадии, довольно быстро переходит в хроническую форму. Подобное хроническое заболевание способно годами тлеть, не напоминая о себе. В то время как острую форму пропустить практически невозможно из-за выразительных симптомов.

Как не пропустить простатит

Обычно воспаление простаты начинается с внезапного повышения температуры сразу до высоких цифр - до 38 и выше градусов по Цельсию. Кроме того, острое воспаление предстательной железы сопровождается ее отеком. При этом она значительно вырастает в размерах. Как следствие, она пережимает верхнюю часть мочеиспускательного канала, а также семявыносящих протоков. Эти процессы сопровождаются болью, которая обостряется при мочеиспускании.

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Итак, что должно насторожить:

  • расстройство мочеиспускания, которое характеризуется частым мочеиспусканием, при этом позывы на него учащаются, в том числе в ночное время;
  • мочевыделение сопровождается жжением, болью по ходу уретры;
  • затруднение мочеиспускания;
  • кровь в моче, плавающие «нити»;
  • затрудненная и/или болезненная эякуляция (семяизвержение);
  • кровь в сперме;
  • боли при половом контакте, возбуждении и воздержании;
  • частые боли в пояснице, промежности и тазу;
  • отсутствие эрекции.

Простатит имеет несколько видов, разделяясь на острый, хронический, бактериальный и абактериальный.

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Простатит нужно срочно лечить

Как ни странно, далеко не всегда мужчины обращаются к врачу, хотя чем быстрее будет назначено лечение, тем больше шансов на быстрое восстановление мужского здоровья. Ведь острую фазу вылечить намного легче, чем хроническую. Чаще всего врач назначает комбинированное лечение, которое сочетает антибактериальные и противовоспалительные лекарственные средства, физиотерапию.

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Здоровье, Лечение, Простатит, Симптомы, Профилактика.
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