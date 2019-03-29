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Названы продукты, содержащие много кальция

Названы продукты, содержащие много кальция
13:39 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Сейчас учеными доказано, что молочные продукты скорее помеха для здоровья костей и организма в целом.

Раньше молоко всегда ассоциировалось с крепкими костями. Хорошая новость заключается в том, что теперь можно получать достаточно кальция и на 100% растительном питании, без ежедневного употребления стакана коровьего молока или чашки греческого йогурта на завтрак.

Кальций – микроэлемент, который добывается из почвы и является крайне важным для сохранения здоровья костей и зубов, нервной системы, уровня артериального давления и предотвращения остеопороза. Возникает закономерный вопрос: почему нельзя получать кальций из растений, минуя "переработку" его коровой (при том, что за этот процесс еще и приходится платить деньги, подвергая корову мучениям – в том случае, если речь идет о большом фермерском хозяйстве)?

Кальций содержится в таком обилии продуктов! Наверняка некоторые его источники станут для вас неожиданным открытием. Кальций из растительных продуктов очень легко усваивается – все потому, что многие растения содержат вещества, которые облегчают усвоение кальция и поддерживают костную и сердечную системы. Что немаловажно, в отличие от молочных продуктов они не закисляют организм. Молочные и другие животные продукты за счет своей высокой кислотности, напротив, способствуют большему разрушению костей и вносят вклад в разрушение других систем организма.

Итак, включайте в свой рацион больше следующих продуктов и забудьте о проблемах с кальцием:

Поистине один из лучших источник кальция – 268 мг в одной чашке приготовленной капусты. В капусте также низкое содержание оксалатов, которые связывают кальций и препятствуют его усвоению. Поэтому капуста станет отличной альтернативой шпинату, в котором оксалатов в избытке.

Инжир

В 8-10 плодах инжира содержится кальция столько же, сколько в одном стакане молока. Кроме того, инжир содержит много клетчатки, железа и калия. Его можно добавить в зеленый салат, энергетические батончики, смузи и каши.

Миндаль

Миндальные орешки – еще один продукт-рекордсмен по содержанию кальция. А также в них много клетчатки и магния. Не стоит забывать о большом количестве белка и полезных для сердца жиров. Вы можете сделать миндальное молочко, миндальное масло, или наслаждаться сырыми орешками.

Растительное молоко

Растительное молоко (соевое, миндальное, кокосовое, конопляное, льняное, из кешью) – отличный источник кальция. Причем это натуральный и непереработанный кальций, добытый из самых недр земли. Большинство видов растительного молока содержит больше 30% суточной потребности кальция и почти на 50% больше, чем молочные продукты. Такое молоко легко использовать в смузи и добавлять в овсянку.

Многие люди удивляются, узнав, что брокколи – замечательный источник кальция. А всего в одной чашке приготовленной капусты 180 мг кальция, в сыром соцветии – 115 мг. Съедая всего чашку в день, вы можете легко пополнить свои запасы кальция. Вы не фанат приготовленной на пару брокколи? Тогда добавьте пару соцветий в смузи или веганский бургер.

Мускатная тыква

Кстати, это суперфуд. Она буквально наполнена клетчаткой, витамином А и содержит целых 84 мг кальция, что составляет почти 10% от дневной нормы.

Кейл

Одна чашка кейла содержит 94 мг кальция, а еще магний, клетчатку, хлорофилл, витамин А, железо и витамин С.

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Это, конечно, не станет сюрпризом, но именно содержание кальция делает их суперфудом. При регулярном употреблении ногти и волосы становятся толще и крепче, а мышцы сильнее. В 2 столовых ложках чиа содержится примерно 177 мг кальция, что составляет 18% от ежедневной потребности. Это невероятно для таких маленьких семечек! Добавляя по столовой ложке дважды в день в смузи, овсянку, салаты и выпечку, вы можете существенно улучшить состояние своей костно-мышечной системы.

Другие растительные источники кальция: овсянка (105 мг) и соевые бобы (261 мг). Чтобы достичь ежедневной нормы без дополнительных добавок, вам необходимо съесть всего 1000 мг кальция. Таким образом, даже придерживаясь исключительно растительного питания, можно обеспечить свой организм хорошо усваиваемым кальцием.

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Здоровье, Продукты питания, Продукты, Миндаль, Кальций, Советы медиков.
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