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Полезные свойства томатного сока неоценимы

Полезные свойства томатного сока неоценимы
22:03 Пт, 29 Март 2019 Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Томатный сок - это не только вкусно, но и очень полезно.

Специалисты утверждают, что в отличие от других соков, у него не добавляют подсластители, консерванты и добавки.

Низкая калорийность

Калорийность томатного сока меньше, чем в большинстве овощных и всех фруктовых соков. В 100 граммах продукта содержится около 20 ккал. Поэтому неудивительно, что этот сок считается одним из самых удачных компонентов различных диет.

Томатный сок также снижает уровень сахара в крови и его официально включают в диету тех, кто страдает сахарным диабетом и ожирением.

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Насыщенность витаминами

Томатный сок богат витаминами группы B, бета-каротином (провитамин А), витаминами C, PP и E. Он также содержит соединения железа, меди, марганца, кальция, калия, фтора, хрома, фосфора, серы, селена, молибдена, никеля , хлора и бора.

Такой набор минеральных и биологически активных веществ действительно уникальный, ведь все они необходимы организму. Регулярное употребление томатного сока может предотвратить развитие целого ряда нарушений обмена веществ, в том числе авитаминозов.

Снижает уровень холестерина

Томатный сок содержит большое количество клетчатки, которая играет важную роль в пищеварении. Растительные волокна помогают организму избавляться от "плохого" холестерина, который засоряет кровеносные сосуды и создает предпосылки для развития заболеваний сердца.

Помощь при проблемах с сердцем и сосудами

Томатный сок богат витамином B6, который играет очень важную роль в укреплении стенок сосудов. Именно поэтому этот напиток снижает риск развития тромбоза. Его рекомендуют пить при варикозной болезни, гипертонии и стенокардии, а также после перенесенного инфаркта миокарда.

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Благоприятное влияние на кишечник

Томатный сок улучшает пищеварение и обмен веществ. Кроме клетчатки, что способствует лучшему функционированию кишечника, он содержит вещества, повышающие тонус кишечной стенки.

Напиток имеет также желчегонные, антибактериальные и противовоспалительные свойства и его рекомендуют при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и пониженной кислотности желудочного сока.

Выведение токсинов из организма

Кроме всех вышеперечисленных полезных свойств, этот сок еще и богат на соединения серы и хлора, которые благотворно влияют на работу печени и почек, поэтому его рекомендуют включать в рацион больных, страдающих интоксикацией организма.

Продукт имеет мягкое мочегонное действие, а в смеси с капустным соком (в соотношении 1:1) помогает страдающим желчнокаменной болезнью.

Профилактика онкологических заболеваний и преждевременного старения

В состав томатного сока входит рекордное количество ликопина, который является одним из самых мощных антиоксидантов. Это вещество замедляет процессы старения, улучшая работу защитной системы организма и снижая риск развития опухолей.

Доказано, что регулярное употребление томатного сока снижает риск развития злокачественных новообразований шейки матки, желудка, толстого кишечника, легких, простаты и поджелудочной железы.

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Здоровье, Полезные свойства, Томатный сок, Вкусный томатный сок.
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