Причины, по которым стоит полюбить острую пищу У каждого из нас есть индивидуальные предпочтения в еде, которые не всегда оказываются полезными или совпадают со вкусами большинства, но иногда поесть чего-нибудь остренького любит практически каждый из нас. Хоть острая пища и не всегда бывает полезной, полностью исключать её из своего рациона тоже не стоит, ведь её свойства имеют и положительную сторону. Так как же быть? Читать статью и разбираться, естественно!