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Причины перестать ложиться спать с мокрыми волосами

Причины перестать ложиться спать с мокрыми волосами
18:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Такая привычка может не только вызвать повреждение волос, но и стать причиной заболеваний кожи.

Иногда люди ленятся сушить голову перед сном или не хотят тратить на сушку время.

Кроме неправильного питания, загрязненного воздуха, частой причиной повреждения структуры волос является сон с мокрой головой. Так как человек регулярно поворачивается во сне, происходит трение головы о подушку – в итоге волосы становятся ломкими.

Еще одна распространенная причина – простудные заболевания. Включенный кондиционер либо другой поток воздуха могут спровоцировать простуду – так происходит из-за переохлаждения.

Если привычка спать с мокрой головой вошла в жизнь основательно, непослушные волосы станут постоянным вашим спутником. Плохо высушенные волосы за ночь могут запутаться, принять неправильную форму, и утром будет тяжело их уложить.

Сон с мокрыми волосами делает ваш иммунитет более восприимчивым к различным вирусным заболеваниям.

Влажная среда, которую создают мокрые волосы, а также тепло человеческого тела являются идеальными условиями для роста бактерий и плесени в подушке, на которой вы спите. Чтобы решить проблему, нужно заменить наволочку или даже подушку.

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Влажность и тепло могут также спровоцировать появление перхоти. Кожа головы становится к утру сухой, ей не хватает собственного натурального жира – отсюда такая неприятная проблема.

Еще одним последствием сна с мокрой головой могут стать прыщи. Чтобы избавиться от проблем с кожей, стоит подумать о замене подушки.

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Женщины, Советы, Кожа, Волосы, Привычка, Мокрые волосы.
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