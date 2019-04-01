В Украине снова начал расти уровень заболеваемости корью

Новости шоу бизнеса: Уровень заболеваемости корью снова начал расти, за неделю заболели 2254 человека.

С начала 2019 года корью в Украине заболели 35 тысяч человек, а от осложнений болезни умерли 14 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В ведомстве подчеркнули, что уровень заболеваемости снова начал расти.

В течение последней недели корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок.

В течение 22-28 марта самое большое количество новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных: 139 взрослых и 121 ребенок), Киевской (200 123 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (177: 93 взрослых и 84 ребенка), Львовской (165: 48 взрослых и 117 детей) и Харьковской (160: 91 взрослый и 69 детей) областях.

Всего с начала года корью заболели 35 002 человека - 15 886 взрослых и 19 116 детей.