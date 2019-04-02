Стало известно, что продукты могут повышать и снижать работоспособность

Новости шоу бизнеса: Врач-диетолог рассказал, что такая пища повышает работоспособность.

Какие продукты повышают, а какие — снижают работоспособность человека? Об этом на страницах прессы рассказала врач-диетолог Марина Копытько.

Какие продукты врач-диетолог рекомендует употреблять для повышения рабочего тонуса?

С витамином D. Для активации работоспособности и поддержания хорошего настроения и защиты от нервных срывов Копытько порекомендовала употреблять продукты с витамином D — это жирная рыба, рыбная печень, сливочное масло, яичный желток.

С кислотами омега-3. Марина Копытько советует употреблять продукты, содержащие полезны кислоты омега-3. Их источники — это жирная рыба, орехи, минимально обработанные крупы.

Бананы. По словам врача-диетолога, бананы тоже эффективно повышают работоспособность за счет природного сахара и триптофана, схожего по действию с гормоном радости. Но в то же время при сахарном диабете и преддиабете лучше избегать этого фрукта.

Натуральные напитки. Марина Копытько рекомендует зеленые смузи из яблок, шпината и сельдерея. Также хорошо тонизируют черный и зеленый чаи, но не пакетированные, а листовые.

Помимо этого врач-диетолог назвала снижающие работоспособность человека продукты.

Растворимый кофе и кола. Напитки с кофеином сначала бодрят, но затем возникает обратный эффект и ощущается сонливость.

Сладости. Сахар способствует образованию в оболочке головного мозга молекул, которые замедляют коммуникацию между нервными клетками и вызывают заторможенность. Тем, кто не может без сладкого, Копытько порекомендовала употреблять в пищу "щадящие" их виды — шоколад с содержанием какао-бобов минимум 75%, мармелад, пастилу.

"Также на понижение работоспособности влияют макароны не из твердых сортов пшеницы, белый хлеб, выпечка, картофельное пюре и пакетированные соки", — добавила эксперт.