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Эфирные масла: полезные советы по их использованию
Эфирные масла должны быть в косметичке любой женщины, ведь они являются первыми помощниками в любой ситуации, будь то разболевшаяся голова, порез на коже, натертая мозоль или солнечный ожог. Эфирные масла также помогут вам сосредоточиться во время работы, взбодриться или расслабиться. Перед тем, как начинать использовать эфирные масла, важно выбрать чистые, настоящие без разных добавок и примесей. Исключительно качественное масло сможет принести вашему организму пользу. Представленные ниже рецепты применимы лишь к подлинным эфирным маслам, обладающим терапевтическими качествами.
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