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Прогноз магнитных бурь на апрель 2019

Прогноз магнитных бурь на апрель 2019
11:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В апреле ожидается целых 6 магнитных бурь. Первую прогнозируют уже 12 числа.

В дни магнитных бурь следует меньше физически работать, больше пить воды, отказаться от дальних поездок.

Следующие метеоудари прогнозируют 16, 22 и 25 апреля. Их характеризуют как не мощные.

А вот 23 и 24 – очень сильные. Поэтому вспомните советы врачей и старайтесь не нервничать, избегать негативного общения и любых конфликтов. В дни магнитных бурь следует меньше физически работать, больше пить воды, отказаться от дальних поездок.

Как влияет геомагнитная буря на человека

В период сильных магнитных бурь даже у здорового человека может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также беспричинно ухудшиться настроение.

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Люди, зависимые от сильных перепадов погоды, явственно ощущают на себе незначительные всплески солнечной активности. У таких людей во время магнитных бурь организм реагирует более остро: нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Считается, что данное явление также опасно для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, а также болезнями сердца. Могут возникать инфаркты, инсульты. В такие периоды у людей могут быть головные боли, проблемы с сердцебиением, сном, перепады давления и упадок сил.

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