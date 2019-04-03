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Медики рассказали о вреде и пользе употребления ананаса

Медики рассказали о вреде и пользе употребления ананаса
14:42 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Среди полезных свойств ананаса эксперты выделяют наличие в его составе витамина С, способствующего повышению иммунитета.

Эксперты рассказали, какие пользу и вред может принести употребление ананаса. Он входит в рацион жителей ряда стран как в сыром, так и в консервированном виде.

Кроме того, продукт помогает сократить риски развития диабета, а содержащиеся в нем свободные микроэлементы противодействуют свободным радикалам, провоцирующим бесплодие. Полезен ананас для тех, кто страдает от сердечно-сосудистых недугов, его едят при лечении астмы, он лечит печень, способствует нормализации гормонального баланса и хорошо воздействует на нервную систему. Ананас можно есть при гипертонии, проблемах с пищеварением и воспалениях. Кроме того, фрукт отлично справляется с профилактикой рака и помогает сбросить вес.

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Вред ананаса в повышении кислотности желудка, он может провоцировать проблемы с зубами и аллергию. К тому же, фрукт не сочетается с некоторыми лекарствами, что важно учитывать при их приеме.

Как сообщалось ранее, было бы неплохо включить его в свой ежедневный рацион, а еще воспользоваться своим воображением, чтобы пожилые члены нашей семьи и дети тоже регулярно ели этот замечательный овощ.

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Здоровье, Польза ананаса, Советы медиков.
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