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Риск ожирения среди молодежи связан с повышенным увлечением смартфоном

Риск ожирения среди молодежи связан с повышенным увлечением смартфоном
22:22 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Авторы исследования подтвердили это предположение в двухэтапном эксперименте.

Ученые из Университета Райса (США) провели эксперимент с молодыми добровольцами и показали наличие связи между постоянным отвлечением внимания на смартфон и избыточным весом. Работа опубликована в журнале Brain Imaging and Behavior.

Авторы пишут, что ожирение среди молодежи стало проблемой современного поколения. В то же время совсем недавно наступила эпоха цифровых развлечений. Потребление информации, общение и игры сосредоточились на мобильных устройствах. Исследователи предположили, что эти два явления могут быть связаны. Чтобы проверить наличие этой связи, они провели эксперимент, который проходил в два этапа.

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На первом этапе они отобрали 132 добровольца, чей возраст варьировался от 18 до 23 лет. Все они заполняли недавно разработанную анкету под названием Media Multitasking-Revised (MMT-R). Она помогает определить показатель мультизадачности медиа — одновременное использование и переключение между разными электронными устройствами. Он демонстрирует, как часто человек пользуется смартфонами и планшетами и прибегает ли он к ним в неподобающей обстановке — например, проверяет ли уведомления о сообщениях во время личной беседы или постоянно отвлекается на них на работе.

Вместе с тем исследователи замерили индекс массы тела (ИМТ) участников и обнаружили связь: более высокими показателями MMT-R обладали те, кто имел увеличенный ИМТ по сравнению с остальными. У них же наблюдался повышенный процент жира в организме.

На втором этапе 72 добровольца, оставшиеся с первого, прошли сканирование магнитно-резонансным томографом (МРТ). При сканировании им показывали серию изображений, среди которых попадались и картинки с аппетитными, но жирными блюдами. Авторы заметили определенные паттерны в активности мозга участников с высоким MMT-R, в частности дисбаланс в пользу деятельности, связанной с вознаграждением, в полосатом теле и орбитофронтальной коре. Благодаря GPS-координатам смартфонов этих людей ученые определили, сколько времени те проводили в различных точках питания: эти данные подтвердили связь между высоким риском ожирения и чрезмерной увлеченностью смартфонами.

Ошибки, которые мешают похудеть

В прошлом году выпускники Пенсильванского университета провели эксперимент с участием 143 студентов. Они показали, что длительное времяпрепровождение в социальных сетях приводит к депрессии и чувству одиночества.

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Здоровье, Ожирение, Смартфон, Телефон, Зависимость.
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