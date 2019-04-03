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Удивительный апельсиновый сок: преимущества для здоровья

Удивительный апельсиновый сок: преимущества для здоровья
22:19 Сегодня Телеграф healthinfo.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Стакан апельсинового сока в день снижает риск инсультов на четверть.

Употребление одного стакана апельсинового сока ежедневно уменьшает риск смертельно опасных инсультов на 24%, как показало исследование ученых из Нидерландов. За группой добровольцев они наблюдали в течение более 10 лет. В эксперименте приняли участие 35 000 человек в возрасте от 20 до 70 лет. При этом удалось выяснить, что данным преимуществом для здоровья обладает не только апельсиновый сок, но и другие фруктовые напитки. Уже длительное время свежие фруктовые соки превозносятся в качестве полезных для здоровья. Однако с некоторых пор их стали гораздо реже употреблять из-за предупреждений врачей о том, что в этих соках слишком много сахара.

И вот теперь исследование однозначно показывает, что преимущества апельсинового сока для здоровья в виде предотвращения риска инсульта значительно перевешивают его возможный вред из-за высокого содержания сахара. Ученые сопоставили уровень употребления этого сока и количество инсультов за значительный период времени. Естественно, что учитывались и другие факторы, которые могли повышать или уменьшать опасность инсульта. После этого учета было установлено, что от 4 до 8 стаканов апельсинового сока в неделю уменьшают риск инсульта на 24%.

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Даже если человек употреблял этот сок через день, то и в этом случае риск инсульта снижался на 20%. Апельсиновый сок помогал сократить количество болезней сердца, его любители сталкивались с ними на 12-13% реже. Соки содержат многие натуральные растительные субстанции, которые защищают наши кровеносные сосуды от повреждений.

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Здоровье, Инсульт, Апельсиновый сок, Сок, Польза.
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