Удивительный апельсиновый сок: преимущества для здоровья

Новости шоу бизнеса: Стакан апельсинового сока в день снижает риск инсультов на четверть.

Употребление одного стакана апельсинового сока ежедневно уменьшает риск смертельно опасных инсультов на 24%, как показало исследование ученых из Нидерландов. За группой добровольцев они наблюдали в течение более 10 лет. В эксперименте приняли участие 35 000 человек в возрасте от 20 до 70 лет. При этом удалось выяснить, что данным преимуществом для здоровья обладает не только апельсиновый сок, но и другие фруктовые напитки. Уже длительное время свежие фруктовые соки превозносятся в качестве полезных для здоровья. Однако с некоторых пор их стали гораздо реже употреблять из-за предупреждений врачей о том, что в этих соках слишком много сахара.

И вот теперь исследование однозначно показывает, что преимущества апельсинового сока для здоровья в виде предотвращения риска инсульта значительно перевешивают его возможный вред из-за высокого содержания сахара. Ученые сопоставили уровень употребления этого сока и количество инсультов за значительный период времени. Естественно, что учитывались и другие факторы, которые могли повышать или уменьшать опасность инсульта. После этого учета было установлено, что от 4 до 8 стаканов апельсинового сока в неделю уменьшают риск инсульта на 24%.

Даже если человек употреблял этот сок через день, то и в этом случае риск инсульта снижался на 20%. Апельсиновый сок помогал сократить количество болезней сердца, его любители сталкивались с ними на 12-13% реже. Соки содержат многие натуральные растительные субстанции, которые защищают наши кровеносные сосуды от повреждений.