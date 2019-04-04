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Назван напиток, который существенно ускоряющий обмен веществ

Назван напиток, который существенно ускоряющий обмен веществ
15:58 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Выяснилось, что кофе, самый распространенный в мире наркотик, влияет на большее количество метаболитов в крови, чем думалось ранее.

Кофе влияет на обмен веществ гораздо сильнее, чем считалось ранее. Об этом передает руководитель группы исследователей из Северо-западного университета Мэрилин Корнелис.

"Мы обнаружили совершенно новые способы воздействия кофе на здоровье человека", - рассказывает Мэрилин Корнелис.

Полученные результаты описывают ряд цепных перемен, которые происходят в нескольких важных системах организма. Эти изменения могут иметь как положительный, так и отрицательный эффект.

В исследовании приняли участие 47 испытуемых. Они отказались от употребления кофе в течение одного месяца, а затем стали употреблять по четыре чашки кофе в течение еще 30 дней. Далее они увеличили потребление кофе вдвое, то есть до восьми чашек.

В ходе всего процесса исследований ученые брали у испытуемых пробы крови, чтобы проанализировать сдвиги в биохимических параметрах. Исследователи заключили, что кофе влияет на уровни 115 метаболитов. 82 из этих веществ были известны ученым и были связаны с 33 метаболическими процессами.

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"Увеличение потребления кофе за период в два месяцы, вероятно, приводит к появлению стресса, который приводит к уменьшению метаболитов в этой системе, - рассказывает Корнелис. - Возможно, что речь идет об адаптации организма к привычному уровню стресса".

Однако эндоканнабиноидная система участвует и в других процессах - сон, интеллектуальная деятельность, аппетит.

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Здоровье, Кофе, Обмен веществ, Советы медиков.
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