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Медики назвали лекарства с кухни для лечения больного горла

Медики назвали лекарства с кухни для лечения больного горла
10:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Эксперты из Израиля назвали несколько натуральных средств лечения горла.

Очень часто причиной больного горла у ребёнка является стрептококковая инфекция. 

Соленая вода. Это один из наиболее распространенных народных способов лечения больного горла. Всё что требуется, так это кружка тёплой воды и чайная ложка соли. Ребёнка нужно приучать полоскать горло этой водой постепенно. Она также помогает избавляться от избыточного количества слизи. Но убедитесь в том, чтобы вода не была слишком горячей.

Теплые напитки. Они творят настоящие чудеса с больным горлом. К примеру, стакан тёплого чая смягчает детское горло и облегчает боль. Можно выбирать самые разные виды чая, включая имбирный или ромашковый, не забывая про лимон. Ребёнок должен пить эти напитки регулярно.

Сырой мед. Также считается одним из популярных средств лечения больного горла благодаря своим свойствам антиоксиданта. В 2013 году исследователи выяснили, что 39 из каждых 40 людей готовы использовать мёд в качестве средства лечения кашля и больного горла для своего ребёнка к. После использования мёда отмечалось существенное улучшение симптомов ночного кашля. ВОЗ также считает мед эффективным средством от кашля.

Назван напиток, который существенно ускоряющий обмен веществ

Мятное масло. Оно содержит органический компонент ментол, охлаждающий воспалённое горло. Добавьте несколько капель мятного масла в стакан с водой. Но это средство не стоит давать детям моложе 8 лет или беременным.

Отдых. Чем больше вы отдыхаете, тем больше шансов на то, что организм спокойно расправится со стрептококками. Достаточное количество отдыха абсолютно необходимо для того, чтобы малыш мог победить бактерии и вылечить горло. При стрептококковых инфекциях горла посещение школы категорически не рекомендуется. Во-первых, тем самым ребёнок получит меньше времени для отдыха и лечения, а во-вторых, при контакте с другими детьми он сможет их просто заразить.

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Здоровье, Заболевание, Грипп, ОРВИ, Болит горло, Советы медиков, Как вылечить больное горло.
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