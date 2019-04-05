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Названо ТОП-5 полезных свойств огурцов

Названо ТОП-5 полезных свойств огурцов
12:35 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Огурец содержит много воды, которая нужна организму. Семена в нем содержат магний, который идеально подходит для людей, страдающих от его дефицита.

В огурцах содержатся питательные вещества, такие как витамины А, В, С, К, марганец, медь и калий.

Потребление огурцов дает много преимуществ:

1. Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Магний и калий являются ингредиентами огурца, которые играют важную роль в поддержании здоровья сердца и контроле артериального давления. Огурец также содержит лигнин, который обладает противовоспалительными свойствами и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Детоксикация организма

Ингредиенты в огурце помогают печени избавляться от отходов и токсинов, накопленных в организме. Овощи также помогают увеличить выработку мочи, потому что это мочегонное средство из-за высокого содержания воды. Прием сока, содержащего огурец, также ускоряет процесс детоксикации.

3. Профилактика рака

Огурец содержит физетин, куркубаты и лютеин, которые способны предотвращать рак. Фитохимические вещества в этом овоще обладают противораковыми свойствами, в том числе антиоксидантами, которые устраняют свободные радикалы. Употребление овощей или употребление в пищу их сока может предотвратить появление рака молочной железы, яичников, простаты, матки и легких из-за присутствия флавоноидов и физетена.

4. Улучшает здоровье

Регулярное употребление огурцов помогает улучшить зрение, так как они обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые могут снизить риск возникновения катаракты. Кроме того, огурец содержит 95% воды и витамин Е, который играет важную роль в улучшении состояния кожи вокруг глаз.

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5. Укрепляет кости, зубы и ногти

Огурец содержит аскорбиновую и кофейную кислоты, которые укрепляют сухожилия, хрящи и кости. Овощи также содержат диоксид кремния, который важен для формирования соединительной ткани, которая помогает укрепить ослабленные кости.

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Здоровье, Огурцы, Полезные свойства огурцов, Советы медиков.
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