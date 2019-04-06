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Утренний подъем: почему важно приучить себя рано вставать

Утренний подъем: почему важно приучить себя рано вставать
21:56 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

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Любите понежиться в постели по утрам и задержаться за просмотром фильма ночью? Ваш организм не скажет вам за это "спасибо". Почему нужно просыпаться раньше, чем вреден длительный сон и как из "совы" превратиться в "раннюю пташку"?

Много кто не обращает внимания на норму сна. Постоянная усталость, синяки под глазами, головная боль, боли в спине, блеклая кожа и стремительный набор лишнего веса – все это может быть следствием чересчур длительного ночного отдыха.

Если сон превышает лимит в 7-8 часов – ваша жизненная система страдает, говорят сомнологи. Но разве можно из "совы" превратится в "жаворонка"? Мелатонин – один из гормонов, который выделяется с 10 вечера до 5 утра. Поэтому женщины, которые ложатся поздно и его недополучают, чаще болеют раком молочной железы. Без гормона нет антидота от раковых клеток.

Сюда же можно отнести проблемы с фигурой, потому что мелатонин еще и регулирует обмен веществ. Но мужскую половую систему также распространяются правила сна, ведь гормоны контролируют потенцию.

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  • Во-первых, разбейте часы отдыха и резко ограничьте время сна;
  • Примите перед сном горячий, расслабляющий душ;
  • Приглушите свет, чтобы организм самостоятельно готовил себя к отдыху.
  • Помните, что поговорка "сон – для слабаков" может стоить вам серьезных проблем со здоровьем, поэтому учитесь просыпаться раньше.
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Здоровье, Сон, Подъем, Утренний подьем.
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