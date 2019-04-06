Утренний подъем: почему важно приучить себя рано вставать

Новости шоу бизнеса: Ранний подъем благотворно влияет на здоровье.

Любите понежиться в постели по утрам и задержаться за просмотром фильма ночью? Ваш организм не скажет вам за это "спасибо". Почему нужно просыпаться раньше, чем вреден длительный сон и как из "совы" превратиться в "раннюю пташку"?

Много кто не обращает внимания на норму сна. Постоянная усталость, синяки под глазами, головная боль, боли в спине, блеклая кожа и стремительный набор лишнего веса – все это может быть следствием чересчур длительного ночного отдыха.

Если сон превышает лимит в 7-8 часов – ваша жизненная система страдает, говорят сомнологи. Но разве можно из "совы" превратится в "жаворонка"? Мелатонин – один из гормонов, который выделяется с 10 вечера до 5 утра. Поэтому женщины, которые ложатся поздно и его недополучают, чаще болеют раком молочной железы. Без гормона нет антидота от раковых клеток.

Сюда же можно отнести проблемы с фигурой, потому что мелатонин еще и регулирует обмен веществ. Но мужскую половую систему также распространяются правила сна, ведь гормоны контролируют потенцию.