Топ-5 эффективных способов снять головную боль

Новости шоу бизнеса: У вас болит голова? Предлагаем несколько безопасных способов снятия головной боли, которые могут вам помочь!

Когда на улице неустойчивая погода, много работы и нет времени выспаться, нет ничего удивительного в том, что у вас болит голова. Эти способы помогут вам снять боль без таблеток.

Способ 1. Массаж

В то время, когда вы испытываете головную боль, попробуйте сделать массаж. Дело в том, что головная боль часто возникает из-за защемления мышц. Они пережимают нервные окончания, что и вызывает болевой симптом. Помассируйте основание шеи и головы, сделайте массаж плеч. Исследователи выяснили, что когда люди, регулярно страдающие мигренью, получали шесть сеансов массажа еженедельно, то меньше страдали от боли.

Способ 2. Растяжка

Растяжка также способствует устранению ущемления, а еще – помогает мышцам расслабиться. Делайте упражнения на растяжку шеи ежедневно, вместе с вашей утренней зарядкой. Упражнения самые простые: круговые движения головой, повороты головы влево и вправо, движения головой вверх и вниз. Для большей эффективности проделывайте эти упражнения несколько раз в течение дня, особенно если ваша работа предполагает напряжение мышц шеи.

Способ 3. Кардионагрузка

Регулярные аэробные упражнения – такие, как быстрая ходьба, езда на велосипеде, плавание – способны уменьшить частоту и интенсивность мигрени. Это происходит из-за того, что при выполнении кардионагрузки организм насыщается кислородом, в том числе происходит насыщение сосудов головного мозга. Если у вас болит голова, просто погуляйте на свежем воздухе в течение 30 минут: есть вероятность, что боль пройдет.

Способ 4. Медитация и релаксация

Различные методы медитации действительно облегчают головную боль, так выяснили исследователи в медицинском университете Джона Хопкинса в Балтиморе. Они определили, что техники медитации действительно способны уменьшить частоту и интенсивность мигреней. Можете практиковать тот вид медитации, которая вам по вкусу.

Такой же эффект имеет и релаксация: техника глубокого дыхания, расслабляющая музыка, визуализация, расслабление мышц – все эти методы положительно влияют на самочувствие при приступах головной боли. Попробуйте ежедневно посвящать 15-20 минут релаксации и проследите за своим самочувствием.

Способ 5. Тепло и холод

Контраст температур может положительно повлиять на состояние сосудов и убрать головную боль. В тот момент, когда у вас приступ боли в затылке головы, приложите тепло к задней части головы и шее. Если у вас пульсирующая головная боль, приложите лед к вискам. Это поможет облегчить боль.