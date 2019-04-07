Выборы Президента 2019
Скачать
Воскресенье, 07.04.2019
Парубий в Катаре призвал спикера госдумы РФ забрать оккупационные войска с Донбасса
Парубий в Катаре призвал спикера госдумы РФ забрать оккупационные войска с Донбасса
Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
Дебаты на "Олимпийском": Порошенко назвал дату
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Шахтер в серии пенальти прошел Динамо в Кубке Украины
Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram

Лучшие советы по питанию женщинам после 30 лет

Лучшие советы по питанию женщинам после 30 лет
19:12 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: От этих пяти продуктов стоит непременно отказаться.

С возрастом в организме происходят изменения, которые требуют пересмотра многих привычек, в том числе – пищевых. Так, американское издание My Domaine совместно с экспертами в области здорового питания и ведущими диетологами составило вписок из 5 продуктов, которых необходимо избегать после 30-ти лет – в особенности женщинам.

Возглавляет рейтинг сахар, провоцирующий воспалительные процессы в организме и повреждающий волокна коллагена и эластина, которые отвечают за молодость и здоровье кожи. Причем, отказ от чистого сахара не решит проблему, ведь во многих продуктах содержится "скрытый" сахар, количество которого ты также должна регулировать.

За ним следуют разнообразные искусственные приправы и соусы: эксперты рекомендуют заменить их натуральными специями и приготовленными собственноручно соусами.

Девушкам после 30-ти (и до, собственно, тоже) рекомендуется отказаться от некачественных макаронных изделий, позволяя себе лишь пасту из твердых сортов пшеницы.

Питание, вакцинация и спорт: Супрун напомнила правила здорового образа жизни

Из рациона следует вычеркнуть также выпечку и белый хлеб, содержащие большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков. Отдавай предпочтение цельнозерновому хлебу и полезным сладостям.

Вопреки всем мифам о пользе диетических напитков, специалисты не советуют принимать их девушкам после 30-ти: вредные вещества в их составе оказывают негативное влияние на гормоны щитовидной железы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Диета, Женщины, Советы, Продукты, Еда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благовещение 2019: что обязательно нужно сделать в этот день
02 Гороскоп на сегодня, 7 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 Приметы и обряды на 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
04 Поздравления с Днем рождения на 7 апреля в прозе
05 Шахтер - Динамо: события матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко
Допинг-тест в WADA: Порошенко дал ответ Владимиру Кличко
Прогноз погоды на Благовещение в Украине: будет тепло и солнечно
На Благовещение будет тепло и солнечно
США уходят из Ливии
США уходят из Ливии
Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
Серена Уильямс проболталась о поле будущего ребенка Меган Маркл
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь