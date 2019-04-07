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Чем полезны ежедневные 20 минут на природе

Чем полезны ежедневные 20 минут на природе
19:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Проводя на природе всего 20 минут в день, можно добиться уменьшения влияния стресса и его вредных последствий.

Это происходит в связи со снижением уровня гормона кортизола в организме.

К выводу о том, что непродолжительное нахождение на природе способствует защите от стресса, пришли психологи из Мичиганского университета (США). Они провели эксперимент, показавший, что 20 минут в день на природе достаточно для существенного снижения уровня кортизола.

Участники эксперимента, 36 человек, живущих в городе, должны были по заданию ученых минимум три раза в неделю выбираться на природу – при этом достаточно было находиться в природной среде 10 минут. Так продолжалось на протяжении восьми недель. Исследователи периодически замеряли у испытуемых уровень гормона стресса кортизола в крови.

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По словам специалистов, добровольцы могли выбирать для нахождения на природе любое время суток, а также могли посвящать этому сколько угодной времени свыше оговоренного лимита. Места для посещений тоже роли не играли. Главным было условие – проникнуться своим пребыванием на природе. Для этого следовало отказаться от любых других занятий, кроме наблюдения за природой и размышления о ней.

В результате ученые и определили тот объем времени, который целесообразно проводить на природе для защиты от стресса. 20 минут в день, согласно их данным, способствуют существенному снижению уровня кортизола, а вместе с ним – и испытываемого стресса.

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Советы, Прогулка, Польза, Природа.
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