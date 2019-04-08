Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай, чтобы не навредить здоровью

Новости шоу бизнеса: Соблюдение основных правил - это залог вкусного и качественного чайного напитка.

Конечно же, для получения настоящего чайного напитка необходимо выбрать сорта чая высокого качества и воду. Вода с различными добавками может испортить самый дорогой чай при заваривании. Нужно отметить, что по вьетнамской традиции настоящий чай заваривается в дождевой воде. Древнекитайские гурманы завозили воду для заваривания чая исключительно из горных источников. Современные любители чая могут с легкостью использовать различные фильтры для очистки воды, чтобы устранить большое содержание хлора и других химических веществ.

Оптимальный вариант кипения воды должен проходить три стадии. На первой стадии по краям поверхности воды образуются небольшие пузырьки. Увеличение количества пузырьков характеризует вторую стадию кипения («белый ключ»). Такое название получено за счет образования белой пены на поверхности воды от большого скопления пузырьков. Далее происходит непосредственно кипение воды, что и является сигналом для заваривания чая. Правильно заваривать чай необходимо водой на третьей стадии кипения, чрезмерное кипячение непригодно для чайного напитка.

Конечно же, чем выше сорт чайной заварки, тем качественнее получается напиток. На качество получаемого чая большое значение оказывает материал заварочного чайника. Оптимальным вариантом является фаянс, фарфор и серебро. Металлические заварочные чайники ни в коем случае не следует использовать для получения хорошего и вкусного чайного напитка.

Приготовленную посуду необходимо ополоснуть кипятком несколько раз, после чего насухо вытереть полотенцем или дать высохнуть. Обязательными условиями получения настоящего чая является использование теплой и сухой посуды, в которую засыпается заварка и заливается кипятком. После заваривания целесообразно накрыть чайник крышкой и полотенцем, чтобы аромат не улетучился.

Время заваривания зависит от разновидности чая. Например, черный чай выдерживается 5-6 минут, зеленый чай – до 15 минут, ароматизированный чай – не более 2-3 минут.