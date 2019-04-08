Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Заявление "БПП": Порошенко ждет на дебаты Зеленского и 14-го, и 19-го апреля
Заявление "БПП": Порошенко ждет на дебаты Зеленского и 14-го, и 19-го апреля
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Украина успешно испытала новый контрбатарейный радар
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"
DZIDZIO стал новым тренером проекта "Голос. Діти"

Назван продукт, который помогает снизить риск инфаркта при гипертонии

Назван продукт, который помогает снизить риск инфаркта при гипертонии
14:09 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Употребление двух порций йогурта в неделю эффективно укрепляет состояние сосудов, повышая сопротивляемость организма заболеваниям сердца

Риск развития инфаркта у гипертоников снижается почти на треть при употреблении всего двух порций йогурта в неделю. Это смогли установить ученые из Бостонского университета.

В том, что йогурт очень полезен для людей, страдающих гипертонией, специалисты смогли убедиться, проанализировав данные исследования с участием более 55 тысяч женщин и 18 тысяч мужчин.

В ходе исследования, к которому апеллируют ученые, участники с диагностированной гипертонией употребляли несколько порций йогурта в неделю. В результате особенно существенно на фоне их приема понизился риск инфаркта у женщин.

"У женщин риск инфаркта миокарда снизился на 30%, у мужчин — на 19%", — констатировали авторы проекта.

Эксперты рассказали, как правильно заваривать чай, чтобы не навредить здоровью

Исследователи добавили, что у женщин благодаря двум порциям йогурта в неделю также уменьшилась потребность в проведении операций на сосудах — в среднем она снизилась на 16%.

Кроме того, ученые считают, что, помимо йогуртов, жертвам гипертонии следует употреблять фрукты и овощи, насыщенные клетчаткой. Такой симбиоз сделает оздоровительный эффект питания для сосудов более значительным, что, соответственно, повысит и защищенность от развития инфаркта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Инфаркт, Гипертония, Йогурт, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики сообщили, что кофе влияет на здоровье сильнее, чем считалось ранее
02 Приметы и обряды на 8 апреля – День Архангела Гавриила
03 День ангела Аллы: значение имени и поздравления
04 Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2019: все знаки Зодиака
05 Кайли Дженнер засветила пышную грудь в Instagram
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Будет еще теплее: прогноз погоды в Украине на неделю
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Украина начала сезон закачки газа в хранилища
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Анализ гривны от Fitch: к концу года нацвалюта подорожает
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (1.04 - 7.04)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь