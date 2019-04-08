Назван продукт, который помогает снизить риск инфаркта при гипертонии

Новости шоу бизнеса: Употребление двух порций йогурта в неделю эффективно укрепляет состояние сосудов, повышая сопротивляемость организма заболеваниям сердца

Риск развития инфаркта у гипертоников снижается почти на треть при употреблении всего двух порций йогурта в неделю. Это смогли установить ученые из Бостонского университета.

В том, что йогурт очень полезен для людей, страдающих гипертонией, специалисты смогли убедиться, проанализировав данные исследования с участием более 55 тысяч женщин и 18 тысяч мужчин.

В ходе исследования, к которому апеллируют ученые, участники с диагностированной гипертонией употребляли несколько порций йогурта в неделю. В результате особенно существенно на фоне их приема понизился риск инфаркта у женщин.

"У женщин риск инфаркта миокарда снизился на 30%, у мужчин — на 19%", — констатировали авторы проекта.

Исследователи добавили, что у женщин благодаря двум порциям йогурта в неделю также уменьшилась потребность в проведении операций на сосудах — в среднем она снизилась на 16%.

Кроме того, ученые считают, что, помимо йогуртов, жертвам гипертонии следует употреблять фрукты и овощи, насыщенные клетчаткой. Такой симбиоз сделает оздоровительный эффект питания для сосудов более значительным, что, соответственно, повысит и защищенность от развития инфаркта.