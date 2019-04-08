Медики назвали продукты, которые не посоветует хороший диетолог

Новости шоу бизнеса: Современные диетологи берут на себя огромную ношу - составляют планы питания, дают рекомендации, которые подходят конкретному человеку и его целям.

В похудении и оздоровлении немаловажную роль играет питание. Чаще всего диетологи советуют исключить жареное, соленое, фастфуд, газировку, алкоголь. Но некоторые продукты, которые, казалось бы, полезные на первый взгляд, на самом деле могут стать вашими врагами.

Рис

Самым вредным продуктом, который может посоветовать диетолог, является рис. Но не всякий, а белый, очищенный. В его составе большое количество простых углеводов, из-за чего можно существенно подпортить свою фигуру. Но вот неочищенный рис может посоветовать диетолог, чтобы человек похудел. Тогда его рекомендаций можно слушаться.

Петрушка

Эта зелень довольно полезен, но при этом может навредить. Если заправлять салаты и другие блюда майонезом, сметаной или маслом, то петрушка превращается в яд — она начинает выделять нитраты. Если и хочется есть петрушку, то диетологи могут посоветовать её добавлять в самом конце приготовления, перед подачей блюда. Оно не должно стоять больше получаса, прежде чем отправиться в рот.

Йогурты

Йогурт йогурту рознь. Есть те, что действительно полезны. Но вот если диетолог посоветовал сладкие йогурты и популярные марки, то, скорее всего, это не самый грамотный специалист. Если йогурты, кефиры и другие кисломолочные продукты не содержат сахара и фруктовых добавок, то такие продукты можно есть. Также диетологи советуют исключить такие продукты, где есть загустители, крахмал. Лучшей заменой будут натуральные йогурты, в которые уже и можно добавить, фрукты, специи, ягоды.

Кукуруза

Модифицированная кукуруза негативно влияет на наземные и водные организмы. Оказывается в пыльце кукурузы содержится вредный яд. Из-за этого её использование было запрещено в некоторых странах. Поэтому лучше отказаться от поедания этого продукта в любом виде. Но особенно консервированную.

Соусы

Кетчупы, майонезы, горчица, покупные соусы — настоящие враги человека. Если диетолог вам посоветовал включить их в рацион, то стоит задуматься, следует ли ему доверять? Хотите соус — сделайте его из натуральных продуктов сами.

Сухофрукты и фруктовые чипсы

Пропагандируя ЗОЖ, многие диетологи советуют есть фруктовые чипсы. Они стали крайне популярными в последнее время. Но большинство производителей не такие добросовестные, поэтому от полезных чипсов остаётся только название. Дело в том, что большинство готовят их во фритюре, как и картофельные. А сухофрукты обрабатывают разными химическими составами, что тоже "убивает" всю пользу.

Рыба

Безусловно, рыба — полезный продукт при похудении. Однако неправильно приготовленный продукт способен нанести очень много вреда. Рыба благотворно сказывается на состоянии здоровья только, если её запекать или отваривать. А вот жареная и соленая рыба, копченая или засушенная с большим количеством соли могут быть крайне вредны. Поэтому остерегайтесь диетологов, которые советуют вам есть рыбу в любом виде.

Виноград

В винограде очень много сахара. Беря гроздь, вы не можете остановиться и доедаете её до конца. Поэтому диетолог, которые посоветовал его есть во время похудения, вряд ли может быть хорошим специалистом. Ведь виноград просто забивает желудок сахаром, не принося организму никакой пользы. Особенно вредна ягода, если потреблять её с жирной рыбой, свежими огурцами, дыней, пивом или молоком.

Авокадо

Этот продукт советуют многие диетологи и приверженцы здорового питания. Но мало кто знает, что это крайне калорийный продукт. Поэтому если вы и решились на его употребление, то лучше делать это в незначительных количествах, чтобы не навредить самому себе.