Ученые: сладости снижают работоспособность

Новости шоу бизнеса: Немецкие и британские исследователи утверждают, что после употребления сахара люди испытывают еще большую усталость и становятся невнимательными.

Существует мнение, что для повышения работоспособности необходимо съесть что-то сладкое. Но, как утверждают ученые из Британии и Германии, это не совсем так.

Специалисты изучили 31 исследование о связи между углеводами и физиологическими реакциями, информацию о чем опубликовали в специализированном журнале. Вопреки устоявшемуся мнению о действии сладкого и мучного, подобные продукты положительно не влияют на работоспособность человека. Так, результаты исследований показали, что потребление углеводов снижает внимательность в течении часа. И еще полчаса человек ощущает усталость после того, как употребит продукт с высоким содержанием сахара.

В исследовании приняли участие более 1200 человек, и специалисты пришли к выводу, что потребление сахара приносит удовольствие и прилив сил только в его рекламе. Полученные результаты, по мнению исследователей, помогут осведомить общество о таком явлении, как "сахарная лихорадка". А также положительно повлияют на продвижения идей здорового питания.