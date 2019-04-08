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Ученые: сладости снижают работоспособность

Ученые: сладости снижают работоспособность
17:21 Сегодня Телеграф по материалам сайта 24tv.ua telegraf.com.ua

Новости шоу бизнеса: Немецкие и британские исследователи утверждают, что после употребления сахара люди испытывают еще большую усталость и становятся невнимательными.

Существует мнение, что для повышения работоспособности необходимо съесть что-то сладкое. Но, как утверждают ученые из Британии и Германии, это не совсем так.

Специалисты изучили 31 исследование о связи между углеводами и физиологическими реакциями, информацию о чем опубликовали в специализированном журнале. Вопреки устоявшемуся мнению о действии сладкого и мучного, подобные продукты положительно не влияют на работоспособность человека. Так, результаты исследований показали, что потребление углеводов снижает внимательность в течении часа. И еще полчаса человек ощущает усталость после того, как употребит продукт с высоким содержанием сахара.

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В исследовании приняли участие более 1200 человек, и специалисты пришли к выводу, что потребление сахара приносит удовольствие и прилив сил только в его рекламе. Полученные результаты, по мнению исследователей, помогут осведомить общество о таком явлении, как "сахарная лихорадка". А также положительно повлияют на продвижения идей здорового питания.

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Все по теме:

Питание, Исследование, Сахар, Еда, Ученые, Внимание, Углеводы, Работоспособность, Активность.
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