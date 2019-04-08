Лучшие методы похудения для тех, у кого нет времени

Новости шоу бизнеса: Похудеть можно и без тренажерного зала.

Самыми эффективными методами борьбы с лишним жиром остаются правильное питание и регулярные физические упражнения.

Но есть еще много различных советов, чтобы добиться желаемой цели, ведь наши повседневные привычки тоже способствуют тому, чтобы получить желаемый вес, не подвергая при этом свое здоровье ненужному риску.

Проблема в том, что далеко не у всех хватает времени на походы в спортзал, а кто-то покупает себе абонемент, но не может с достаточной частотой посещать тренировки.

Наши дела и обязанности, стресс и другие факторы становятся препятствием на пути к регулярной физической активности.

По этой причине неплохо было бы знать и о других видах деятельности, которые помогут сжечь калории и лишний жир без профессиональных тренеров и тренажеров.

Некоторые из них - это повседневные занятия, которые позволят избавиться от лишнего веса и убрать жир, не прилагая особых усилий.

1. Спускайтесь и поднимайтесь по лестнице

Уже доказано, что такие простые, на первый взгляд, действия, как подъем или спуск по лестнице позволяют человеку сжечь большое количество калорий.

Если это войдет у вас в привычку, вместо того, чтобы пользоваться лифтом, то вы не только увеличите расход энергии своего организма, но и накачаете мышцы ягодиц, ноги и живот.

Кроме того, если вы будете делать это какое-то продолжительное время, хотя бы 10 минут в день, то результаты не заставят себя долго ждать и приятно вас удивят.

Польза от таких упражнений очевидна: наращивание мышечной массы, здоровье сердца и хорошее кровообращение.

2. Танцуйте

Приверженцы танцев могут заниматься своим любимым делом и одновременно снижать вес.

От таких приятных и полезных занятий теряется до 700 калорий в час, в зависимости от ритма, в котором выполняются движения.

Танцы снимают стресс, активизируют метаболизм, отлично тренируют мышцы живота, ноги и ягодицы.

3. Отдыхайте

Такая здоровая привычка, как крепкий сон, очень тесно связана с интенсивностью потери лишнего веса и сжиганием жира.

Люди, которые ночью спят менее 5 часов, более склонны к набору веса, и им значительно тяжелее от него избавиться (даже при регулярных физических нагрузках).

Чтобы обеспечить себе полноценный отдых, важно отказаться от всех светящихся дисплеев, обильных приемов пищи и стимулирующих напитков перед сном.

4. Выходите на прогулку

Пусть это будет совсем не долгая прогулка, вокруг дома или в ближайшем парке. Она уже позволит вам сжечь в три раза больше калорий, чем если бы вы просто сидели дома (или в офисе).

Ходьба быстрым шагом активизирует расход энергии, повышает скорость обмена веществ и ускоряет процесс сжигания калорий.

А если совершать прогулку после приема пищи, она поможет еще и переварить съеденное.

5. Домашние дела только на пользу!

Все домашние дела без исключения обеспечат вам эффективную борьбу с лишним жиром без необходимости выполнять специальные физические упражнения.

Среди наиболее полезных в этом плане занятий (которые заставляют двигаться все тело и увеличивают расход энергии) можно выделить следующие:

Пылесосить.

Мыть посуду.

Мыть полы.

И самое интересное то, что эти виды деятельности не столь изнурительны, как спортивные тренировки.

6. Прыгайте через скакалку

Прыжки через скакалку не только напомнят вам о счастливом детстве, но и позволят сжечь большое количество жира, пока мы развлекаемся.

Всего 50-100 прыжков помогут вам избавиться от 100 калорий (в зависимости от скорости, с которой вы будете прыгать).

А чередуя движения и интенсивность, вы добьетесь еще более быстрых результатов: сначала сделайте серию маленьких прыжков, потом попрыгайте поочередно на одной ноге, а в конце выполните более высокие прыжки.

Чтобы потратить максимум калорий, выполняйте прыжки с перемещением (вперед, в стороны или назад).

7. Пейте натощак лимонную воду

Теплая вода с лимоном (с утра натощак) - это отличная привычка, которая способствует борьбе с лишним весом и укрепляет здоровье.

Этот напиток ускоряет метаболизм, что облегчает процесс сжигания жиров в течение дня.

А учитывая высокую концентрацию питательных веществ в лимонной водичке, можно говорить о том, что она укрепляет иммунную систему, стимулирует выведение токсинов из организма и предотвращает развитие заболеваний.

8. Следите за количеством потребляемых калорий

Здесь не нужно становиться одержимыми и с абсолютной точностью записывать все, что съели. Просто важно знать высококалорийные блюда и избегать их чрезмерного потребления.

Считается, что в день взрослому человеку необходимо от 2000 до 2500 калорий, так его организм будет работать в "оптимальном" режиме, справляясь со всеми своими функциями.

Если суметь вписаться в обозначенные "рамки", то вашему телу не придется прилагать дополнительные усилия, чтобы избавиться от всего лишнего.