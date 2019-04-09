Врачи рассказали о свойствах моркови, о которых мало кто знает

Сообщается, что ежедневное употребление 2,8 мл бета-каротина в день снижает риск развития рака аж на 40%.
В моркови содержится много антиоксидантов
Антиоксиданты частично купируют тот вред, который наносят клеткам организма свободные радикалы, повышая риск развития болезней старения и рака. Кстати. больше всего антиоксидантов содержится в моркови, вареной в мундире.
Богата на калий
Калий, которым богата морковь, эффективно защищает сердечно-сосудистую систему от развития атеросклероза, также он полезен при варикозном расширении вен.
Эффективное средство от боли и усталости
Регулярное употребление моркови снизит уменьшит нагрузку на мышцы и суставы. Также отмечается эффективность моркови при мигренях.
Улучшит состояние ротовой полости
Специалисты утверждают, что жевание сырого овоща в течение нескольких минут снижает количество болезнетворных организмов во рту в три (!) раза.