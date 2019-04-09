Врачи рассказали о свойствах моркови, о которых мало кто знает

Новости шоу бизнеса: Это вещество способствует улучшению состояния кожи, замедляет процесс старения, улучшению иммунитета, зрения, и настроения.

Сообщается, что ежедневное употребление 2,8 мл бета-каротина в день снижает риск развития рака аж на 40%.

В моркови содержится много антиоксидантов

Антиоксиданты частично купируют тот вред, который наносят клеткам организма свободные радикалы, повышая риск развития болезней старения и рака. Кстати. больше всего антиоксидантов содержится в моркови, вареной в мундире.

Богата на калий

Калий, которым богата морковь, эффективно защищает сердечно-сосудистую систему от развития атеросклероза, также он полезен при варикозном расширении вен.

Эффективное средство от боли и усталости

Регулярное употребление моркови снизит уменьшит нагрузку на мышцы и суставы. Также отмечается эффективность моркови при мигренях.

Улучшит состояние ротовой полости

Специалисты утверждают, что жевание сырого овоща в течение нескольких минут снижает количество болезнетворных организмов во рту в три (!) раза.