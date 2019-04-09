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Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь

Противопоказания: кому нельзя употреблять имбирь
21:00 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Есть 4 группы людей, которым категорически противопоказано потребление этого растения.

Имбирь - это растение, содержащее питательные вещества и биологически активные соединения, которые оказывают невероятную поддержку физическому и психическому состоянию нашего организма.

Его используют в медицинских целях уже несколько тысяч лет, начиная аж с Древнего Китая. Оказалось, имбирь может быть эффективной альтернативой многочисленным препаратам, которые продаются в аптеках. Однако есть 4 группы людей, которым категорически противопоказано потребление этого растения. Вот они:

Люди с низким весом

Как известно, имбирь помогает бороться с лишним весом и гипогликемией. Исследование показало, что экстракт имбиря сильно влияет на сокращение массы тела, поэтому крайне не рекомендуется употреблять его при недостатке веса.

Беременные женщины

Имбирь содержит мощные стимуляторы, которые идеально подходят для мышц и пищеварения, но в случае с беременными женщинами растение может стать причиной преждевременных схваток, следовательно, преждевременных родов. Избегайте использования имбиря особенно в последние месяцы беременности.

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Людям с заболеванием крови

Гемофилия - редкое генетическое расстройство, при котором способность к свертыванию крови сильно снижается, т. е. пациент может сильно кровоточить даже из-за незначительной травмы. Имбирь стимулирует кровообращение, следовательно те, кто страдает заболеваниями крови, должны обходить его стороной.

Люди, которые принимают определенные лекарства

Если Вы страдаете от высокого кровяного давления или диабета, и принимаете лекарства для улучшения состояния, рекомендуется в срочном порядке отказаться от имбиря. Имбирь понижает кровяное давление и разжижает кровь, следовательно, при взаимодействии с лекарственными препаратами может усилить их действие и оказаться по-настоящему опасным для здоровья.

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Советы, Имбирь, Еда, Растение, Противопоказания.
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