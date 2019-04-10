Пляжный сезон не за горами: Солнцезащитный крем спасает не только кожу

Новости шоу бизнеса: Солнцезащитные кремы положительно влияют на кровеносные сосуды.

Из результатов недавно проведённого исследования стало известно, что солнцезащитный крем сберегает работоспособность кровеносных сосудов кожи, защищая их от губительного ультрафиолетового излучения и сохраняя их способность к расширению. Пот, проступивший на коже, тоже способен защитить кровеносные сосуды кожи от солнца.

Уже доподлинно известно, что солнечный ультрафиолет способствует её преждевременному старению и развитию рака кожи. Также установлено, что ультрафиолет снижает связанную с оксидом азота способность кровеносных сосудов кожи к расширению (вазодилатацию), уменьшая количество оксида азота, доступного для включения в этот процесс. Оксид азота — это важный компонент здоровья кровеносных сосудов. Вазодилатация кровеносных сосудов кожи играет значимую роль в регулировании температуры тела и реагировании на перегрев, как непосредственно в коже, так и во всём организме.

Учёные из Пенсильванского государственного университета изучили последствия воздействия ультрафиолета на кожу, защищённую от солнца кремом или потом, чтобы понять, сможет ли излучение повлиять на связанную с оксидом азота способность кровеносных сосудов кожи к вазодилатации. Для исследования были привлечены здоровые молодые люди со светлой кожей. Одна рука испытуемого подвергалась воздействию ультрафиолетового излучения (УФИ), другая в целях контроля результата излучению не подвергалась. Дозировка УФИ была приблизительно равна по последствиям одному часу, проведённому на солнце без покраснения и получения солнечного ожога. На конечностях участников, предназначенных для облучения ультрафиолетом, случайным образом были выделены участки:

Незащищённые от воздействия УФИ.

Защищённые химическим солнцезащитным кремом.

Защищённые имитацией пота на коже.

Выяснилось, что на участке, незащищённом от УФИ, способность сосудов к азотно-оксидной вазодилатации была ниже по сравнению с контрольной рукой. Однако, на защищённых кремом или потом участках снижения вазодилатации не отмечалось.

Более того, если солнцезащитный крем был нанесён до попадания руки под ультрафиолет, то воздействие УФИ даже увеличивало азотно-оксидную вазодилатацию в сравнении с контрольной рукой или с участком, защищённым потом. Таким образом, говорят исследователи, солнцезащитный крем или пот на коже способны уберечь кровеносные сосуды от данного эффекта.

Учёные рекомендуют использовать солнцезащитные кремы всем, кто проводит много времени на открытом воздухе под солнцем, для того, чтобы защитить себя не только от рака кожи, но и для сохранения функциональности кровеносных сосудов.