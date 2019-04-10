Ученые разработали новые методики терапии для лечения ВИЧ

Новости шоу бизнеса: Команда из Питтсбургского университета (США) разработала иммунотерапию под названием MDC1 для лечения ВИЧ.

Об уникальных разработках американских ученых было опубликовано на одном из специализированных порталов. "Команда из Питтсбургского университета в деталях описывает, как ей удалось разработать иммунотерапию под названием MDC1. Эта процедура нацелена на ВИЧ и цитомегаловирус, которым заражаются 95 процентов людей, больных ВИЧ", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, ВИЧ - очень хитрый вирус. Он может прятаться в иммунных клетках человека, ежедневно принимающего антиретровирусные препараты, и выжидать, когда он прекратит терапию, чтобы вернуться с новыми силами. В таком случае люди продолжают принимать антиретровирусные препараты на протяжении жизни, попутно испытывая все связанные с ними побочные эффекты.

Однако теперь исследователи из Питтсбургского университета разработали ВИЧ-иммунотерапию, которая не только выманивает вирус из логова, но и уничтожает его. Ученые считают, что это первый шаг на пути к созданию вакцины от ВИЧ.

"Иммунная система тратит много времени на отслеживание цитомегаловируса; у некоторых людей одна из каждых пяти Т-клеток относится непосредственно к этому вирусу. Это заставило нас задуматься: может, те клетки, что непосредственно борются с цитомегаловирусом, также составляют большую часть скрытого резервуара ВИЧ? Так что мы разработали иммунотерапию не только для борьбы с ВИЧ, но и для активации Т-хелперов, специфичных для цитомегаловируса", - говорит один из исследователей Чарльз Риналдо.

Для проведения эксперимента команде потребовалась кровь больных ВИЧ - и довольно много, - принимающих антиретровирусные препараты. В испытаниях приняли участие более 20 человек. Ученые также изолировали иммунные клетки, известные как дендритные клетки, которые другой исследователь Робби Мейяр называет квотербеками иммунной системы. "Они передают мяч и диктуют план игры, сообщая другим иммунным клеткам, куда направляться и с чем бороться", - сказал Мейяр.

Этот план сработал, и у MDC1 получилось выманить скрытый ВИЧ в зараженную кровь, а затем убить его. Ученые планируют получить финансирование для проведения клинических испытаний на людях. Они также надеются, что однажды им удастся создать вакцину, которая позволит ВИЧ-инфицированным прекратить прием ежедневных препаратов.