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В МОЗ утвердили регулирование цен на популярные препараты

В МОЗ утвердили регулирование цен на популярные препараты
17:22 Сегодня Телеграф newsone.ua

Новости шоу бизнеса: В Украине утвердили решение о референтном ценообразовании популярных лекарств, что может положительно сказаться на стоимости препаратов.

Государственное регулирование цен на медпрепараты - возможность снизить цены на популярные среди украинцев аптечные средства. И.о. министра охраны здоровья Ульяна Супрун уже сообщила, что с начала июля этого года решение вступает в силу.

В список средств, попадающих под силу решения о государственном ценообразовании, включены международные незапатентованные названия и сильнодействующие лекарства, имеющиеся в национальном перечне лекарств. Заместитель министра Роман Илик уточнил, что в данном списке находится более 400 средств, 60 из которых являются популярными в Украине. В денежном соотношении эти лекарства составляют 80% от всего объема закупок по регионам.

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Принятое решение о внедрении государственного регулирования цен на медпрепараты позволит сэкономить стране более чем 200 млн грн. Таким образом, медучреждения смогут закупить еще больше названий из утвержденного национального списка. Соответственно, пациентам достанется больше бесплатных лекарств во время пребывания на стационаре.

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