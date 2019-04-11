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Стало известно, как очистить организм от пестицидов

Стало известно, как очистить организм от пестицидов
11:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: Пестициды хранятся внутри организма в жирах и могут оставаться в организме до тех пор, пока мы не проведем детоксикацию и не расплавим эти жиры.

Большинство из нас ели коммерчески выращенные фрукты и овощи в какой-то период нашей жизни. Поскольку они загрязнены пестицидами, если вы можете себе это позволить, всегда выбирайте органические продукты.

Пить свежевыжатые соки - хороший способ разрушить пестициды. Секрет заключается в использовании армии нашей кишечной флоры. Полезные бактерии успешно размножаются при потреблении нами правильных продуктов, свежей и ферментированной пищи. Здоровая кишечная флора поможет разрушить пестициды.

В каждой культуре есть продукты питания и напитки, полученные путём брожения, которые люди используют, чтобы поддерживать здоровую кишечную флору. Некоторые примеры: кимчи у корейцев, квашеная капуста у немцев, йогурт, чайный гриб, кефир, яблочный уксус и т.д. Самодельные продукты лучше. Избегайте коммерчески приготовленных продуктов, поскольку они полны натрия!

Природные источники пребиотиков

Существуют природные источники пребиотиков, которые способствуют размножению полезных бактерий. Интересно отметить, что эти пребиотические продукты помогают полезным бактериям быстро размножаться и в то же время устраняют вредные бактерии.

Когда полезных бактерий станет больше, чем вредных, вы увидите - ваше здоровье начнет улучшаться.

Вот некоторые полезные для кишечной флоры продукты, которые должны быть включены в ваш рацион: лук и чеснок. Они полезны в любом виде – сыром и приготовленном. Ешьте понемногу эти продукты каждый день – этого достаточно для полезных бактерий, чтобы начать активно размножаться! Без этих пребиотических продуктов вредные бактерии будут усиленно размножаться. Так что выбирайте правильное питание!

Овощи, которые являются хорошими пребиотиками

Есть несколько овощей, которые являются хорошими пребиотическими продуктами, которые вы можете добавить в свой рацион, чтобы поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта. Эти продукты помогают полезным бактериям размножаться и создают благоприятные условия для них, но враждебны к вредным бактериям.

Мало того, что здоровая кишечная флора разрушает пестициды в вашем теле, она также помогает повысить общий иммунитет и играет важную роль в профилактике и лечении расстройств пищеварения, воспалительных заболеваний кишечника, диареи, запора и т.д.

Некоторые примеры пребиотических овощей: зеленые листовые овощи, спаржа, артишоки, корень лопуха и корень цикория.

Неочищенные целые зерна как пребиотики

Неочищенные продукты из цельного зерна являются важными пребиотическими источниками инулина и олигосахариды. Они представляют собой природные углеводы, которые наш организм не может переварить. Эти неусваиваемые углеводы достигают кишечника и кормят полезные бактерии благодаря процессу ферментации, который создает неблагоприятные условия для вредных бактерий.

Эффективные средства для лечения гипертонии

Для поддержания оптимального здоровья кишечника необходимо правильное сочетание пробиотиков и пребиотиков.

Вот несколько зерновых продуктов, которые вы можете добавить в свой рацион:

зерна пшеницы, коричневый (нешлифованный) рис, амарант, гречиха, ячмень, квиноа, мюсли, овес и т.д.

Внимание. Когда вы вводите пребиотические и пробиотические продукты в свой рацион, вы можете изначально испытывать вздутие живота, пока ваш кишечник не отрегулирован. Пейте много воды.

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Здоровье, Пестициды, Организм человека, Очистка организма, Советы медиков, Как очистить организм.
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