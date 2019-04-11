Как заснуть за полчаса: советы специалиста

Новости шоу бизнеса: Без снотворного и пилюль. Американский специалист поведал секреты, как можно заснуть всего за 30 минут.

Американский сомнолог Нил Стенли уверяет: существуют простые и действенные способы успокоить нервную систему и в течении 30 минут отойти ко сну.

Итак, чтобы расслабиться и "отключить" мозг, нужно подготовить обстановку. Для начала определите время, когда бы вам хотелось заснуть. И за полчаса до этого подумайте, все ли запланированные дела были решены в этот день. Постарайтесь закончить хоть часто того, что было задумано утром. Остальное запишите в список на завтра.

Теперь оглянитесь: нет ли источников синего света? Телефон, телевизор, лампы - все нужно выключить, чтобы организм смог нормально вырабатывать гормон, отвечающий за крепкий сон. Теперь можно совершить все гигиенические процедуры, но не позже, чем за 20 минут до сна. Иначе от умывания и душа ваше тело взбодрится. Кстати, душ не должен быть теплым, лучше горячим. После таких банных процедур вам легче будет расслабиться.

И, наконец, дайте себе пять минут тишины. Объясните окружающим, что это ваша необходимость, дабы нормально заснуть и утром чувствовать себя отлично. стоит понимать, что здоровый сон - лучшее, что вы можете себе подарить.